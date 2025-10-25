Delicias de Elche al horno: la receta para hacer el aperitivo más rico con dátiles y beicon

Daniel Brito 25 OCT 2025 - 16:01h.

Una receta de lo más sencilla y rica que esconde en un interior una sorpresa que es toda una explosión de sabor en boca

Cómo hacer aceitunas líquidas para tus aperitivos al estilo Ferran Adrià (y su versión fácil)

La combinación del dulce con el salado no es del gusto de todo el mundo, pero aquellos paladares que lo valoran tienen cientos de combinaciones deliciosas y riquísimas que sirven para hacer platos, entrantes o aperitivos sencillos de preparar. Uno de ellos son las populares delicias de Elche, una receta que se hace en poco tiempo y que hay pocos paladares a los que resista la combinación del beicón con los dátiles.

Su nombre viene porque este aperitivo es típico de Elche que surgió en la localidad alicantina, en concreto en el Hotel Huerto del Cura, que se atribuyen su creación, ya que lo sirvieron en el coctel de inauguración del hotel allá por 1972.

No obstante, y aunque parezca que las delicias de Elche no son más que un dátil envuelto en beicón, lo cierto es que en su interior esconde una sorpresa, ya que dentro del dátil su pipa se sustituye por una almendra frita o tostada que combina a la perfección con los otros ingredientes y que, además, consigue una gran textura en boca.

Aunque lo normal es que las delicias se hagan fritas en aceite de oliva, la receta que te traemos hoy es una versión al horno que hace que se reduzca la grasa del plato y sea más saludable, pero igual de rico y crujiente que su versión original. Y si no quieres encender el horno solo para esto, también puedes prepararlos de una forma similar en la freidora de aire.

