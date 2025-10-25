Logo de GastroGastro
Delicias de Elche al horno: la receta para hacer el aperitivo más rico con dátiles y beicon

Cómo hacer las delicias de Elche
Cómo hacer las delicias de Elchegetty images
La combinación del dulce con el salado no es del gusto de todo el mundo, pero aquellos paladares que lo valoran tienen cientos de combinaciones deliciosas y riquísimas que sirven para hacer platos, entrantes o aperitivos sencillos de preparar. Uno de ellos son las populares delicias de Elche, una receta que se hace en poco tiempo y que hay pocos paladares a los que resista la combinación del beicón con los dátiles.

Su nombre viene porque este aperitivo es típico de Elche que surgió en la localidad alicantina, en concreto en el Hotel Huerto del Cura, que se atribuyen su creación, ya que lo sirvieron en el coctel de inauguración del hotel allá por 1972.

No obstante, y aunque parezca que las delicias de Elche no son más que un dátil envuelto en beicón, lo cierto es que en su interior esconde una sorpresa, ya que dentro del dátil su pipa se sustituye por una almendra frita o tostada que combina a la perfección con los otros ingredientes y que, además, consigue una gran textura en boca.

Aunque lo normal es que las delicias se hagan fritas en aceite de oliva, la receta que te traemos hoy es una versión al horno que hace que se reduzca la grasa del plato y sea más saludable, pero igual de rico y crujiente que su versión original. Y si no quieres encender el horno solo para esto, también puedes prepararlos de una forma similar en la freidora de aire.

Cómo hacer las delicias de Elche

Personas4 pax.
Tiempo25 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 15 dátiles sin hueso
  • 15 lonchas de beicon
  • 15 almendras tostadas
  • Palillos de madera

Elaboración

  1. Prepara los dátiles

    Si los dátiles tienen hueso, hazles un corte para retirarlo. Una vez hecho introduce una almendra tostada en su interior.

  2. Envuelve en beicon

    Luego extiende una loncha de beicon y coloca el dátil en uno de los extremos y enróllalo para envolverlo con la loncha.

  3. Clava el palillo

    Para evitar que se deshaga, pínchalo con un palillo de madera.

  4. Hornea

    Con el horno previamente precalentado, mete los dátiles sobre papel en una bandeja y déjalos cocinar a 180ºC entre 10 y 15 minutos hasta que veas que están bien dorados. Puedes a mitad de cocinado darles la vuelta para que queden crujientes por ambos lados.

  5. Sirve

    Una vez listos, deja sírvelos calientes y disfruta de su sabor.

