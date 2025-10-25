Delicias de Elche al horno: la receta para hacer el aperitivo más rico con dátiles y beicon
Una receta de lo más sencilla y rica que esconde en un interior una sorpresa que es toda una explosión de sabor en boca
Cómo hacer aceitunas líquidas para tus aperitivos al estilo Ferran Adrià (y su versión fácil)
La combinación del dulce con el salado no es del gusto de todo el mundo, pero aquellos paladares que lo valoran tienen cientos de combinaciones deliciosas y riquísimas que sirven para hacer platos, entrantes o aperitivos sencillos de preparar. Uno de ellos son las populares delicias de Elche, una receta que se hace en poco tiempo y que hay pocos paladares a los que resista la combinación del beicón con los dátiles.
Su nombre viene porque este aperitivo es típico de Elche que surgió en la localidad alicantina, en concreto en el Hotel Huerto del Cura, que se atribuyen su creación, ya que lo sirvieron en el coctel de inauguración del hotel allá por 1972.
No obstante, y aunque parezca que las delicias de Elche no son más que un dátil envuelto en beicón, lo cierto es que en su interior esconde una sorpresa, ya que dentro del dátil su pipa se sustituye por una almendra frita o tostada que combina a la perfección con los otros ingredientes y que, además, consigue una gran textura en boca.
Aunque lo normal es que las delicias se hagan fritas en aceite de oliva, la receta que te traemos hoy es una versión al horno que hace que se reduzca la grasa del plato y sea más saludable, pero igual de rico y crujiente que su versión original. Y si no quieres encender el horno solo para esto, también puedes prepararlos de una forma similar en la freidora de aire.
Cómo hacer las delicias de Elche
Ingredientes
- 15 dátiles sin hueso
- 15 lonchas de beicon
- 15 almendras tostadas
- Palillos de madera
Elaboración
Prepara los dátiles
Si los dátiles tienen hueso, hazles un corte para retirarlo. Una vez hecho introduce una almendra tostada en su interior.
Envuelve en beicon
Luego extiende una loncha de beicon y coloca el dátil en uno de los extremos y enróllalo para envolverlo con la loncha.
Clava el palillo
Para evitar que se deshaga, pínchalo con un palillo de madera.
Hornea
Con el horno previamente precalentado, mete los dátiles sobre papel en una bandeja y déjalos cocinar a 180ºC entre 10 y 15 minutos hasta que veas que están bien dorados. Puedes a mitad de cocinado darles la vuelta para que queden crujientes por ambos lados.
Sirve
Una vez listos, deja sírvelos calientes y disfruta de su sabor.