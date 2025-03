"Eres el amor de mi vida y me has partido como a una 'regañá", espetaba a Anita un despechado Montoya en el tramo final de 'La isla de las Tentaciones'. Y, desde ese momento, ha sido una de las frases más reproducidas en todo tipo de dispositivos. Lo que nos ha hecho pensar en la fragilidad de esta mini torta crujiente de pan, el sonido que se produce al partirla por la mitad y, sobre todo, en lo rica que está cuando no ha estado aireándose o han pasado demasiados días desde que abriste la bolsa.