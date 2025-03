La pareja ha protagonizado una de las hogueras más explosivas de la historia del programa

Su reencuentro ha estado marcado por el enfado, las lágrimas y los reproches

Después de haber vivido la experiencia de 'La isla de las tentaciones' de la manera más intensa posible, Montoya y Anita se reencuentran para tomar la decisión final que marcará sus vidas. El andaluz llega a la hoguera final tras haber caído en la tentación con Gabriella. Ella lo hace tras haber sobrepasado todos los límites con Manuel.

Ahora, la pareja se sienta frente a Sandra Barneda para analizar su paso por el programa, encontrar respuestas y tomar una decisión. ¿Se marcharán juntos, solos o con un nuevo amor?

El reencuentro más tenso

Montoya llegó en primer lugar a la hoguera. Tras charlas unos minutos con Sandra Barneda, llegaba la hora de reencontrarse con Anita. Su novia aparecía por el camino de arena y, al llegar, protagonizaba un surrealista momento que adelantaba que la hoguera no iba a ser nada fácil.

Y es que, nada más verse las caras, ambos se llamaban "falsos". "Te voy a desenmascarar", le advertía Montoya a Anita. Y, acto seguido, comenzaban los reproches y se echaban en cara sus imágenes con Gabriella y Manuel. Poco a poco, subían el volumen de la discusión y terminaban gritándose como nunca antes.

Tras su primer encontronazo, Sandra Barneda daba la bienvenida a Anita a la hoguera final y le preguntaba por qué había entrado de tal manera: "Lo mismo que hizo él al entrar a mi villa, que me intentó condicionar la experiencia, y por la noche estaba triqui, triqui con la otra".

Por su parte, Montoya no dudaba en reconocer a la presentadora lo que había sentido al ver a Anita entrar de ese modo: "Por un momento me la he creído, pero lleva haciendo la ridícula desde el primer minuto. Esta no es mi Anita". Pero ella le interrumpía y le paraba los pies: "Tu Anita y la Anita de 'La isla de las tentaciones' es la misma pero mejorada, porque por primera vez he pensado en mi felicidad antes que en la tuya".

Y, tras debatir acerca de "las carencias" que Montoya habría asegurado sentir durante su relación con Anita, él se abría y le recordaba lo que su historia significaba para él: "Yo no he sido infeliz contigo, para mí la relación era perfecta. Hasta que entré aquí y al quinto día me fallaste".

Anita y Montoya ven juntos sus imágenes

Después de reencontrarse y vivir su primer enfrentamiento, Sandra Barneda les anunciaba que había llegado el momento de que vieran juntos sus imágenes. Anita y Manuel aparecían en la tablet y Montoya aplaudía sus escenas: "Mira, cariño mío, nada más empezar". Pronto llegaban los vídeos de su novia teniendo sexo con el tentador y eso le hacía estallar: "¿Por esto me has cambiado? Quiero que me mires a la cara e intentar ver a mi Anita aquí. ¿Merecía esto de verdad?". Y, una vez más, comenzaban a gritarse enfrentándose por quién de los dos había sufrido más.

Tras las imágenes de Anita con Manuel, llegaban las de Montoya con Gabriella. "Que te calles y te escuches", le decía ella cuando él comenzaba a comentar lo que veía. "Yo le voy a decir una frase clara. Mi cuerpo no se lo entrego nadie ni a cualquiera. Me doy mucho a valer. Yo no sé lo que hago, yo sé lo que siento. Ella sabe lo que hace pero no lo que siente. Sentí para hacer eso. Yo no me desnudo ante nadie si no siento". Y es que, tal y como asegura, Gabriella le ha ayudado a encontrar el amor en sí mismo.

Anita ve a Montoya destrozado y reacciona

Pero, aún había más imágenes para ellos. Anita descubría entonces todos los momentos en los que Montoya había estado absolutamente devastado por verla con Manuel y, era en este momento cuando, por fin, ella reaccionaba y la pareja acercaba posturas por primera vez.

"Velo, por favor, si me quieres, ve a un hombre roto. No tenía ni hambre, cojon**, que abras tu corazón de una p*** vez", gritaba él desesperado. Sandra Barneda le preguntaba entonces a Anita si no había sentido nada al ver a su novio en ese estado: "Claro que me ha sorprendido", decía.

Montoya se derrumbaba y le abría su corazón: "Eres el amor de mi vida y me has partido como una regañá'. Montoya no tenía ganas ni de fiestas, he conocido a todas, pero yo te pensaba siempre, porque para mí eres la única que me daba todo. Te quiero a ti y quiero este cuerpo".

Anita, que tampoco podía contener las lágrimas, se levantaba y le abrazaba por primera vez: "Tú también te has pasado, te has pasado desde el pirmer día conmigo, me da igual que juegues, que te has pasado conmigo, no te he reconocido desde el primer día. Me has tirado por el suelo".

La decisión final

Después de vivir una auténtica montaña rusa de emociones, Sandra Barneda les pedía que aparcaran el enfado para hablar por unos instantes desde el corazón para reconectar. La presentadora les pedía que se miraran a los ojos y confesaran sus sentimientos.

"Yo he estado muy enamorado de ti, has sido mi primer amor. Me miro el tatuaje y lo sé, que eres la primera persona en mi vida que me ha hecho sentir, que me ha hecho abrirme, confiar. Yo quería un futuro contigo", comenzaba Montoya. "Me ha dolido mucho todo, he estado muy mal. No te he reconocido en ningún momento. Él significa muchísimo para mí, es inexplicable", le respondía ella entre lágrimas.

Finalmente, Montoya comunicaba a la presentadora su decisión final: "Yo desde que llegué tenía la ilusión y la confianza de seguir siendo fuertes, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Me ha roto. Lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor propio. Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo".

Con sus palabras, Montoya rompía su relación con Anita y ella respondía entonces a la gran pregunta: "Decir con un nuevo amor sería engañarme, con Manuel de momento no tengo amor, pero quiero seguir conociéndole fuera. Quiero seguir conociendo a Manuel".

Manuel, frente a frente con Anita

Una vez Anita había confesado su deseo de abandonar 'La isla de las tentaciones' con Manuel, Sandra Barneda le anunciaba que llegaba el momento de que el tentador acudiera a la hoguera para descubrirlo. Después de reencontrarse con un beso, Manuel descubría la decisión de Anita.