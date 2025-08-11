Ángel León: el chef del mar desvela el gran proyecto para su restaurante Aponiente en 'Cangrejos Albinos'

Planes Gourmet 11 AGO 2025 - 12:47h.

Ángel León, el chef del mar, habló sobre su gran proyecto de cada al año que viene en Aponiente, su restaurante con 3 Estrellas Michelín

Conocemos la provincia de A Coruña y su "paisaje que sabe", una conexión perfecta entre tierra y mesa

Repasamos los alimentos a consumir para una dieta variada y equilibrada según la pirámide alimenticia

Lanzarote es mucho más que sol y playas. Gracias a los centros de arte, cultura y turismo creados por el genio César Manrique, cada rincón sorprende con su belleza. Merecen una mención especial un lugar como los Jameos del Agua, un espacio único en el mundo. Allí, habitan unos pequeños crustáceos ciegos y albinos, una especie que simboliza la belleza de lo irrepetible. Algo también irrepetible es precisamente las charlas conocidas como el ciclo 'Cangrejos Albinos', que se celebra justo en el Auditorio de los Jameos del Agua. Presentado por Ángeles Blanco, 'Cangrejos Albinos' es más que un ciclo de conferencias, son eventos donde espacio y contenido se funden. Una apuesta por generar lazos culturales que fortalezcan la identidad de Lanzarote.

Ángel León, conocido como el chef del mar y uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel mundial fue el segundo invitado de 'Cangrejos Albinos'. León repasó su espectacular carrera entre fogones y desveló su próximo gran proyecto para Aponiente, su restaurante con tres Estrellas Michelín en la localidad gaditana del Puerto de Santa María, así cumplirá uno de sus sueños: llegar a la marisma donde producirá su propio pescado. Ángel confesaba: "tenemos ya la suerte de tener la concesión de las 20 hectáreas de la marisma y lo que queremos hacer es recolectar pescado, camarones, langostinos, reforestar toda la zona que estaba abandonada y generar así proteína con plantas halófilas y nuevos ingredientes. Allí es donde vamos a sembrar además el cereal del mar".

Se trata de un proyecto global donde los clientes estarán en mitad del mar comiendo pescados vivos, que saldrán del agua y que tiene como fecha de salida el próximo marzo del año que viene en Aponiente. Con esta ampliación, el chef apostará aún más por la sostenibilidad y por el entorno idílico que le ofrece la bahía de Cádiz para poder seguir trabajando con productos marinos acortando las distancias entre el origen del producto y su consumo final.

A Coruña "el paisaje que sabe" y alimentos a consumir para una dieta equilibrada

Además, en este nuevo episodio de Planes Gourmet, viajamos hasta A Coruña para conocer sus paisajes, productos y personas. Montañas, ríos y costas no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria, que nace de su tierra fértil y sus mares generosos. Un plan gourmet que no te puedes perder.

También, repasamos los principios básicos de una alimentación saludable, con una buena variedad de alimentos reales (nada o mínimamente procesados) que ofrecen los nutrientes necesarios para mantenernos sanos y sentirnos bien. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbo hidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Uno de estos productos es el aceite de oliva virgen extra, el tesoro de España