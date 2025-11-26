Murcia celebra la I Edición regional de los Premios Planes Gourmet

telecinco.es 26 NOV 2025 - 12:41h.

Encarna Talavera y Pepe Ribargorda fueron los maestros de ceremonias de una noche que fue punto de encuentro para el sector gastronómico de la región de Murcia.

El evento contó con la presencia de los principales referentes de la cocina, el producto y la enología murciana

Se han reconocido productos, proyectos e iniciativas turísticas en 7 categorías diferentes que ensalzan el valor gastronómico de la región

La noche del 24 de noviembre tuvo lugar la I Edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia. Un formato que se presenta como un spin-off local de los Premios Planes Gourmet nacionales celebrados en Madrid el pasado mayo.

Estos premios, creados por Mediaset en colaboración con La 7, se celebraron en la Finca Buenavista y dio visibilidad a productores, marcas, rutas y experiencias gastronómicas de la región.

Pepe Ribagorda, periodista de referencia y colaborador del programa Planes Gourmet, y Encarna Talavera, periodista de La 7 y directora del magazine Murcia Conecta, fueron los maestros de ceremonias de la gala.

Además, el evento destacó el peso del creciente enoturismo, la excelencia hostelera y el impacto internacional del talento murciano. Acudieron autoridades institucionales, sommeliers, críticos gastronómicos y rostros destacados del sector gastronómico como Pablo González-Conejero, reconocido chef de la región, que además recibió el premio al Mejor Embajador Gastronómico.

También asistieron al evento personalidades como Fernando López Miras- Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Celedonio Buendía- Presidente de Melones El Abuelo, Felipe Andreo- Scrats Totana o Tomás Fuertes- Presidente de El Pozo, Pedro García- Director Relaciones Institucionales Grupo Orenes y Yayo Delgado, Director de Comunicación de Estrella Levante entre otros.

Lista de Premiados Planes Gourmet RM 2025

Mejor Trayectoria Empresarial: Restaurante Rincón de Pepe . Entregado por José Ballesta, Alcalde de Murcia.

. Entregado por José Ballesta, Alcalde de Murcia. Mejor Producto Gourmet: Conservas Artesanas El Modesto . Entregado por Celedonio Buendía, Presidente de Melones El Abuelo

. Entregado por Celedonio Buendía, Presidente de Melones El Abuelo Mejor Destino Rural: Restaurante Bajo el Cejo . Entregado por Tomás Fuertes, Presidente de Grupo Fuertes

. Entregado por Tomás Fuertes, Presidente de Grupo Fuertes Mejor Labor de I+D: José Reverte Navarro . Entregado por Felipe Andreo, SCRATS Totana

. Entregado por Felipe Andreo, SCRATS Totana Mejor Equipo Hostelero: Barahonda . Entregado por Pedro García, Director Relaciones Institucionales Grupo Orenes

. Entregado por Pedro García, Director Relaciones Institucionales Grupo Orenes Mejor Apertura 2025: Casa Borrego . Entregado por Yayo Delgado, Director de Comunicación de Estrella Levante

. Entregado por Yayo Delgado, Director de Comunicación de Estrella Levante Mejor Embajador Gastronómico: Pablo González-Conejero. Entregado por Fernando López Miras, Presidente de la Región de Murcia

Esta I edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia, nace como una iniciativa que fusiona gastronomía y destino y promueve la riqueza culinaria de la región, a la vez que refuerza la notoriedad turística de la misma.