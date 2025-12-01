Más allá de la huerta murciana: productos de mar, tierra y montaña

telecinco.es 01 DIC 2025 - 17:47h.

Un recorrido por los sabores que mejor cuentan la identidad de toda la región

Los platos de la Región de Murcia unen tradición y producto local creando una cocina que invita a disfrutar sin prisas

En el programa de hoy de Planes Gourmet viajamos hasta la Región de Murcia para descubrir los tesoros de su rica gastronomía. Una región que nos hace descubrir que hay mucho más allá de los productos de su huerta. Además de verduras, encontramos pescados, arroces y carnes.

Para englobar y promocionar todo lo rico que rodea a esta región, encontramos su sello de calidad: Mil y un Sabores de Murcia. Una iniciativa que identifica y diferencia a todas aquellas empresas, entidades y eventos que hacen de la gastronomía murciana una experiencia única e inimitable.

Los productos típicos de Murcia

Uno de los productos más valorados es el arroz de Calasparra. Uno de los tres únicos arroces con Denominación de Origen Protegida en España cultivado con el agua del Segura y que tiene cualidades culinarias únicas.

Y si hablamos de tesoros de la gastronomía, no podemos olvidar las tapas murcianas: la marinera, con su toque de ensaladilla y anchoa y ¿por qué no? El arroz caldero típico de la costa, lleno de sabor a mar. Este arroz tiene su origen en la receta tradicional que elaboraban los pescadores sobre fuego de leña en calderos de hierro fundido.

Tampoco podemos olvidarnos en esta ruta por los platos típicos de Murcia, de los Michirones, el Zarangollo o los Paparajotes, postre único y muy querido en la región preparado a base de hojas de limonero que se sumergen en una masa a base de harina, huevo y leche que posteriormente se fríen hasta quedar doradas y crujientes.

Vinos de la región: 3 Denominaciones de Origen

La ruta gastronómica murciana nos lleva a disfrutar de otro tesoro: el vino. Tres denominaciones de origen dan vida a los vinos de la región de Murcia: Jumilla, Bullas y Yecla. Una oportunidad única de descubrir estas localidades a través de sus maravillosos vinos.