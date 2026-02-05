La sala tiene la palabra

José Ribagorda 05 FEB 2026 - 10:58h.

El camarero crea experiencias, emociones y recuerdo

Compartir







Quiero que conozcáis un manifiesto colectivo nacido del primer Summit de la Sala, celebrado en 2024, que reivindica la dignidad, el valor y el futuro del oficio de sala en la restauración. Defiende que el camarero no solo sirve mesas, sino que crea experiencias, emociones y recuerdos, siendo una pieza esencial de la experiencia gastronómica, al mismo nivel que la cocina.

El libro coordinado por el Director del afamado restaurante “Desde 1911” y uno de los mejores maitres de España, Abel Valverde, impulsa un cambio estructural en la ética, la formación, el bienestar laboral, la unión del sector y la visibilidad profesional y sienta las bases de la futura Asociación de Profesionales de Sala.