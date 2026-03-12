El Capricho de José Gordón inaugura su espiritual cúpula

José Ribagorda 12 MAR 2026 - 08:56h.

José Gordón, referencia mundial en el tratamiento de las carnes de buey, ha inaugurado en su prestigioso El Capricho de Jiménez de Jamuz (León), La Cúpula.

En un sugerente espacio bajo tierra dominado por la oscuridad y donde se rinde culto a las brasas y al fuego culmina una sugerente experiencia de más de cinco horas que incluye la visita a los bueyes, una cata de las excelentes cecinas de buey, un maridaje con las más de 22.000 referencias de la bodega y una degustación de las mejores piezas de los animales que con mimo y devoción cría José en sus fincas.

Una experiencia muy exclusiva que José Gordón ofrece, previa reserva, al precio de 350 €.