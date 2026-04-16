La cocina hospitalaria se pone en valor

José Ribagorda 16 ABR 2026 - 16:49h.

Una buena alimentación forma parte del proceso de recuperación del paciente

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La considerada mejor cocinera de hospital de nuestro país, Xandra Luque y el prestigioso chef y presidente de FACYRE, Nino Redruello nos han querido demostrar el impacto que la gastronomía puede tener durante un ingreso hospitalario y la influencia en el ánimo y la recuperación del paciente.

En las cocinas de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, ambos han evidenciado que una buena alimentación forma parte del proceso de recuperación del paciente y que la alta gastronomía es posible un hospital. También en colectividades como colegios y residencias de mayores.

En Rincones y Sabores hemos hablado con ellos