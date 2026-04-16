La cocina hospitalaria se pone en valor

Una buena alimentación forma parte del proceso de recuperación del paciente
La considerada mejor cocinera de hospital de nuestro país, Xandra Luque y el prestigioso chef y presidente de FACYRE, Nino Redruello nos han querido demostrar el impacto que la gastronomía puede tener durante un ingreso hospitalario y la influencia en el ánimo y la recuperación del paciente.
En las cocinas de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, ambos han evidenciado que una buena alimentación forma parte del proceso de recuperación del paciente y que la alta gastronomía es posible un hospital. También en colectividades como colegios y residencias de mayores.
En Rincones y Sabores hemos hablado con ellos