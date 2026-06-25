La II Edición de los Premios Planes Gourmet reúne a los grandes nombres de la gastronomía española

Planes Gourmet 25 JUN 2026 - 10:30h.

Productos, destinos e iniciativas sostenibles fueron reconocidos en una gala presentada por Ángeles Blanco y Pepe Ribagorda

La II Edición de los Premios Planes Gourmet reunió a chefs, periodistas, marcas e incluencers gastronómicos en una noche dedicada a la excelencia culinaria

Nueve premios que reconocen la excelencia gastronómica, la innovación, los destinos gastronómicos y el valor del producto

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La gastronomía española volvió a vestirse de gala con la celebración de la II Edición de los Premios Planes Gourmet, una cita que reunió a chefs, periodistas, representantes institucionales, marcas e influencers gastronómicos para reconocer algunas de las iniciativas, productos y proyectos más destacados del sector.

La gala, conducida por Ángeles Blanco y Pepe Ribagorda, puso el foco en la calidad del producto, la sostenibilidad, la innovación y la defensa de la tradición gastronómica, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más destacados del año.

“Vamos a disfrutar, vamos a ver amigos, vamos a disfrutar de la gastronomía. Yo creo que es un evento muy bonito”, aseguró el chef con estrella Michelin Iván Cerdeño durante su paso por la alfombra de la gala.

También la periodista y presentadora Laila Jiménez quiso destacar el nivel de las propuestas presentes en esta edición: “Mi plan gourmet favorito, pues cualquiera de los que están dentro de estos sobres, que tienen unas propuestas gastronómicas increíbles”.

Uno de los primeros reconocimientos de la noche fue el Premio Planes Gourmet Sabor de Origen, otorgado a la Denominación de Origen Baena por preservar la excelencia de uno de los aceites de oliva virgen extra más emblemáticos de España. Un reconocimiento al esfuerzo silencioso de agricultores y productores que han convertido el aceite de Baena en un símbolo de calidad y tradición. “Este reconocimiento viene a poner en valor ese trabajo callado y ese esmero con el que los agricultores tratan el fruto”, destacó Javier Alcalá, presidente de la Denominación de Origen de Baena.

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En la categoría Planes Gourmet Sabor Madurado, el galardón recayó sobre Iruki, del Grupo Embajadores, por elevar la maduración de la carne a una auténtica experiencia gastronómica. Su apuesta por la excelencia y el cuidado del producto les ha convertido en uno de los referentes del sector. “Es un reconocimiento a muchos años de trabajo”, señaló Jon Gorostiaga, presidente de Iruki.

La Diputación de A Coruña recibió el Premio Planes Gourmet al Turismo Enogastronómico por impulsar una propuesta donde territorio, identidad y gastronomía caminan de la mano. La provincia gallega fue reconocida por convertir su cocina y su producto en uno de los grandes atractivos turísticos del norte de España. “Hemos sabido conservar la esencia de lo tradicional”, afirmó Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, quien defendió además la capacidad de la gastronomía coruñesa para competir “con cualquier gastronomía de primer nivel”.

La sostenibilidad y la innovación también tuvieron un protagonismo destacado durante la gala. El premio Best for the World fue para KMZERO Food Innovation Hub por su labor impulsando modelos alimentarios más responsables y eficientes. “Desde la innovación se pueden resolver muchos problemas para tener sistemas alimentarios más sostenibles y más justos”, explicó Juan Requena, director de Innovación y Venture de KMZERO.

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue la Denominación de Origen Campo de Borja, reconocida por su apuesta por la investigación aplicada al viñedo y la valorización de la Garnacha. Décadas de trabajo alrededor de esta variedad han situado a sus vinos entre los grandes referentes internacionales. “Llevamos muchos años trabajando muy bien la Garnacha y haciendo vinos de gran calidad”, aseguró Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador.

La innovación aplicada a la cocina doméstica y profesional tuvo también su espacio con el reconocimiento a Thermomix con el Premio a la Innovación en la Cocina Actual. La compañía fue premiada por acercar la tecnología culinaria a millones de hogares y por fomentar una cocina más saludable, práctica y accesible. “La cosa importante es que la gente cocine en casa”, destacó Jorge Lasheras, director general de Thermomix España.

El compromiso con la sostenibilidad agrícola fue otro de los valores premiados durante la gala. Coexphal recibió el reconocimiento a la Producción Sostenible por liderar un modelo agrícola basado en la eficiencia, la trazabilidad y el desarrollo responsable. Su labor representa el esfuerzo de miles de agricultores almerienses que trabajan cada día para garantizar productos de máxima calidad y un sistema agrícola cada vez más eficiente y sostenible.

También fue reconocida Tierra de Sabor, convertida ya en uno de los grandes sellos de calidad agroalimentaria de nuestro país. La marca de Castilla y León recibió el Premio Planes Gourmet Marca Agroalimentaria por representar la excelencia de cientos de productores, ganaderos y artesanos. “Tierra de Sabor recoge el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, artesanos y de toda nuestra industria agroalimentaria”, señaló María González, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

La gala concluyó con uno de los reconocimientos más emotivos de la noche: el Premio Planes Gourmet 2026 para Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid, por mantener vivo el legado culinario de la capital y preservar recetas, espacios e historias que forman parte de la identidad madrileña. “Seguimos disfrutando de esos locales y de esa gastronomía madrileña que nos diferencia del resto de ciudades”, afirmó Alfonso Delgado, presidente de la Asociación.

Experiencias gastronómicas y degustaciones durante el cóctel posterior

Más allá de la entrega de premios, la gala se convirtió en un punto de encuentro para profesionales de toda la cadena alimentaria y gastronómica. Durante el cóctel posterior, los asistentes pudieron descubrir diferentes activaciones y experiencias diseñadas para acercar al público los productos, territorios y proyectos representados en el evento.

La DO Campo de Borja propuso una cata a ciegas con copa negra para poner a prueba los sentidos de los invitados y mostrar la riqueza de sus vinos, mientras que la DO Baena organizó un original brindis con aceite de oliva virgen extra acompañado de una explicación sobre las características de uno de los productos más emblemáticos de nuestra gastronomía.

La Diputación de A Coruña acercó algunos de los sabores más representativos de la provincia, con productos como patatas Bonilla y quesos Galmesán, mientras que Tierra de Sabor ofreció degustaciones de productos de Castilla y León, entre ellos cecina cortada al momento. Por su parte, COEXPHAL recreó un espacio expositivo protagonizado por frutas y verduras para destacar la calidad y diversidad de la producción hortofrutícola almeriense.

Entre los premiados, Thermomix contó con un espacio propio en el que mostró algunas de sus soluciones culinarias más innovadoras, mientras que Iruki exhibió diferentes piezas y cortes de carne que permitieron a los invitados conocer de cerca los procesos de selección y maduración que caracterizan a la compañía.

Junto a estas propuestas, marcas colaboradoras como Zumos Pago, Ron Arehucas, Cerveza Garage Beer y Font Vella participaron en el cóctel posterior a la gala con diferentes experiencias y degustaciones para los asistentes.

La II Edición de los Premios Planes Gourmet volvió así a consolidarse como un escaparate de excelencia culinaria y como un punto de encuentro imprescindible para el sector gastronómico español.