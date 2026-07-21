Iván Fuente 21 JUL 2026 - 16:28h.

El restaurante burgalés Tudanca y sus torrijas han impresionado al chef

El desconocido dulce burgalés que se ha hecho viral y está buenísimo

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Los conductores que habitualmente circulan por la A-1 entre Burgos y Madrid conocerán el sitio que hace poco se hizo viral gracias a que Dabiz Muñoz lo descubrió y quedó maravillado. El restaurante en cuestión es el Asador Tudanca-Aranda situado en Fuentespina, cerca de Aranda de Duero, en la salida del kilómetro 152 si uno sube hacia el norte y en la 153 si uno va con dirección al sur. Un negocio que es bien conocido por los habituales de esta ruta por su buena comida y buen servicio, como atestiguan sus reseñas, pero que gracias al chef madrileño ha saltado a las redes. Al menos sus torrijas, el postre que encantó al regente de DiverXo, y su lechazo, todo un básico en la cocina tradicional de esta zona burgalesa.

Según posteó Dabiz Muñoz en sus redes sociales, las torrijas de este establecimiento le encantaron hasta el punto de calificarlas como “de otro mundo”. “Fíjate qué textura tienen, están como si fuese una mousse, casi una leche frita por dentro”, dijo en otro momento de su video. Un postre tradicional y típico de la Semana Santa que, por su estacionalidad, este establecimiento sólo lo elabora en esa época, pero que a raíz del video del afamado chef las van a hacer durante todos los fines de semana del año. No quieren que nadie se quede sin probar las que el dueño de Diverxo ha calificado como “las mejores torrijas del año”.

El lechazo asado con IGP, otro clásico del Asador Tudanca

Si uno pasa por esta zona de Castilla y para a comer, el lechazo asado seguramente sea una de las primeras recomendaciones a tener en cuenta. En el Asador Tudanca, además lo hacen con un producto que tiene el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) lo que sin duda da una idea de la calidad de la carne. Un plato que bien puede ser considerado la estrella del menú de este restaurante con capacidad para 700 comensales entre todos sus espacios. No en vano, lo ofrecen tanto en raciones, como por cuartos, lo que ya indica su popularidad. Además, lo asan en horno de leña, otro de los elementos potentes de este negocio de carretera cuyas torrijas han encantado al chef Dabiz Muñoz.