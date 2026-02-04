Jesús Rojas 04 FEB 2026 - 08:30h.

La Cocina de Felipa está en Casas de Miravete, un pueblo de 100 habitantes, y es muy frecuentado por aquellos que aprecian la cocina tradicional extremeña

Existen infinidad de razones para que un bar o restaurante se haga viral. Pero nunca habíamos visto algo parecido a lo que ha ocurrido con La Cocina de Felipa, una casa de comidas de cocina extremeña situada en Casas de Miravete, un pueblo de Cáceres con 100 habitantes. Desde hace siete años, Moisés y Felipa ofrecen su menú del día -disponible de martes a viernes- a sus vecinos y a los muchos viajeros que pasan por la A5 a la hora de comer. Porque saben que aquí siempre van a poder disfrutar de cocina casera y a buen precio. Pero no es este el motivo que nos ha llevado a hacerle una visita a esta pareja que ya se había ganado el respeto de los amantes de los guisos y, en general, de los platos con enjundia gracias a sus cocidos, arroces, migas extremeñas, pisto, cabrito o cordero a la caldereta...

"Es todo tradicional, y por eso tenemos tanto éxito, porque esto ya no lo hacen en ningún sitio", nos comenta Moisés en plena hora punta. Así que no se nos ocurre mejor plan que acomodarnos en una de sus mesas y esperar a que termine el servicio para preguntarle por esa costumbre que han cogido en esta humilde casa y que consiste en invitar a los clientes a depositar sus teléfonos móviles dentro de un cesto hasta que terminen de comer. ¿No nos crees? Aquí te dejamos la prueba.

"Antes de abrir el restaurante estuvimos llevando el bar de la piscina del pueblo durante cuatro años. Pero nosotros no teníamos ni idea de hostelería, hemos vivido durante 30 años en Madrid. Yo trabajaba en informática y mi mujer en una fábrica de pan y repostería. Lo que pasa es que a ella le gusta mucho la cocina de siempre y, como yo tenía muchas recetas antiguas de mi madre, de comida tradicional extremeña, pues decidimos montarlo". Es lo que nos cuenta Moisés cuando le preguntamos por la historia de un restaurante familiar que en tiempo récord ya se había convertido en la pista más recomendable para el que estuviera de paso por la zona. También le preguntamos por el producto que emplean, que observamos que se lleva muchos piropos por parte de los comensales: "Es siempre de proximidad. Procuramos comprarlo todo aquí, en la zona. Desde el cochifrito hasta los garbanzos, las judías y la achicoria del potaje...".

Dicho esto, cuando observamos que Moisés ya está algo más liberado, vamos a por el tema que les ha llevado a aparecer en las pantallas de los móviles de muchos usuarios de redes sociales. ¿Es verdad que en este restaurante se le quita el móvil a los clientes? A lo que el dicharachero Moisés responde: "Yo no quito el móvil a nadie (risas), ni están prohibidos, pero queremos que los clientes se den cuenta de que estos platos que se hacen aquí, para disfrutarlos, hay que estar concentrado. Creemos que comer es una de las mejores cosas que tenemos en la vida, sobre todo cuando hablamos de comer bien. Y si tú estás con el móvil, no estás pendiente de la comida. Mejor habla con tus compañeros o con la gente que estés durante esos 20 minutos o media hora que vas a tardar en comer".

También le preguntamos acerca del origen de esta costumbre, que viene de varios años atrás: "Lo empecé a hacer porque un día vino una familia formada por los padres y tres adolescentes, y resultó que los cinco estaban con el móvil desde antes de empezar a comer. Y como no me pareció bien que no me hicieran caso mientras tomaba la comanda, pues les dije: 'Vamos a hacer una cosa, vamos a meter todos los móviles en un cesto y ahora nos vamos a dedicar a comer. Y luego ya cogéis los móviles otra vez'. Y no creas que les sentó muy bien (risas), de primeras. Pero luego, cuando se iban, la madre me lo agradeció. Me dijo que ella nunca lo conseguía, que era imposible que estuvieran los cinco sin el móvil en la mesa". Pero no vayas a creer que siempre es así la reacción del cliente: "Hay veces que meto cuatro o cinco móviles en la cesta. La mayoría de la gente no tiene ningún problema, pero siempre hay algún reacio".

Nosotros decidimos hacerle caso y no pudo ser más acertada la decisión. Qué gusto dejar el trasto aparcado hasta que ya no quedaba rastro de ninguno de los platos que prepara Felipa. Como muestra, os dejamos el flan de queso que, según nos indican, "aquí lo que quiere comer todo el mundo". Pero tampoco desmerecen en absoluto sus natillas o el resto de postres caseros que preparan en La Cocina de Felipa.