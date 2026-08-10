El Café Varela, lugar de encuentro de moda en Madrid

telecinco.es 10 AGO 2026 - 09:23h.

Hemos hablado con el singular y acogedor Melquiades Álvarez para conocer los secretos

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No hay político, de cualquier ideología, magistrado, periodista o escritor que no visite con cierta frecuencia este viejo café de finales del siglo XIX reconvertido ahora en un atractivo restaurante.

Su alma mater, el gallego Melquiades Álvarez ha conseguido con el buen producto traído de Galicia y un excepcional servicio que la clase política y judicial, la periodística y la intelectualidad madrileña disfrute de la gastronomía de corte tradicional y del encuentro personal en sus apacibles salones.

En Rincones y Sabores hemos hablado con el singular y acogedor Melquiades Álvarez para conocer los secretos del enorme atractivo que tiene este lugar que ha suplantado el rol de antiguos y míticos cafés como el Gijón.