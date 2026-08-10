Sus cadáveres, localizados en el interior de su domicilio, presentaban signos de violencia: la Guardia Civil está investiga con todas las hipótesis abiertas

Crimen de Tauste: Javier Sánchez, el exsecretario de la UAGA de Aragón, y su mujer Esther murieron la noche del viernes por heridas de arma blanca

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ZaragozaJavier Sánchez y su esposa Esther Latorre han sido hallados sin vida en el interior del domicilio en el que residían en Tauste, Zaragoza. Sus cadáveres, localizados en la madrugada del sábado, presentaban signos de violencia con heridas de arma blanca, algo que ahora la Guardia Civil está investigando con todas las hipótesis abiertas.

Ambos eran muy conocidos en la zona. Comprometidos con su tierra, él era exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y ella estaba también ligada a la organización agraria, siendo también miembro de la intercomarcal de Izquierda Unida en Zaragoza.

Javier Sánchez y Esther Latorre y su compromiso con la tierra, la política y las causas sociales

“La pérdida de Javier Sánchez Ansó y Esther Latorre Larrodé, con el agravante de las circunstancias en las que se ha producido, nos ha devastado, abriendo una herida irreparable en el campo aragonés”, señalaba ayer la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón a través de un comunicado en el que, precisamente, han querido recordar el legado que ambos dejaron y lo que ha sido una vida de pleno compromiso con su tierra y las causas sociales.

“Se suele decir que este tipo de huecos son difíciles de llenar. En nuestro caso, no solo nos parece difícil o imposible, es que nos resistimos a hacerlo, puesto que nos queremos comprometer a reivindicar su memoria cada día. De este modo siempre estarán a nuestro lado”, han expresado desde la organización, en nombre de toda la familia de UAGA y también de La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), de Vía Campesina y, en general, de todo el sindicalismo agrario.

Javier Sánchez, nacido en 1959, era agricultor de cereal y forraje. Socio fundador de la cooperativa Agerca, de elaboración de quesos artesanos, se consagró como un veterano sindicalista tras afiliarse a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en 1983. Fue 16 años más tarde, en 1999, cuando sería elegido secretario de la organización en la décima asamblea de la UAGA, un cargo que desempeñó hasta diciembre de 2010.

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Desde aquel año, era el responsable de UAGA en la comarca de Cinco Villes, aunque sus cargos no quedaban ahí, porque también era presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza desde 2001 y hasta la actualidad, además de miembro de la Comisión del Agua desde su constitución hasta 2024.

Activo participante en la Ponencia de la Comisión de obras conflictivas facilitando acuerdos sobre Biscarrués, Matarraña y Yesa, también ocupó cargos de importancia a nivel estatal en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), siendo miembro de su comisión ejecutiva en dos etapas diferentes: de febrero de 1996 a noviembre de 2000 y desde marzo de 2003 a marzo de 2006.

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Respecto a esa etapa, y entre otras, fue responsable en las áreas de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, y además fue también representante de COAG en el Consejo Económico y Social Europeo.

Igualmente, y por otro lado, Javier Sánchez fue también miembro de la comisión ejecutiva de Vía Campesina Europa.

El matrimonio conformado por Javier Sánchez y Esther Latorre símbolo del sindicalismo agrario

Su “vehemencia, perseverancia, inteligencia y brillante dialéctica”, le convirtieron en una figura muy reconocida en el sector, donde le recuerdan como “todo un sindicalista de raza”, tal como recuerda el comunicado de UAGA.

Como subrayan, todas esas cualidades “le permitieron alcanzar importantes acuerdos con gobiernos y administraciones a todos los niveles”, por lo que inciden en que nunca podrán olvidar su legado: “Fruto de su trabajo sindical se alcanzó el acuerdo para la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH)", recuerdan.

Además, Esther Latorre Larrodé, nacida en 1960, también contribuyó activamente en la defensa de la tierra. Agricultora de hortalizas en ecológico, tenía una pequeña granja de gallinas ponedoras y era también “sindicalista de UAGA” y “participante activa en el Área de la Mujer de UAGA”.

“Luchadora incansable por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas era miembro de la intercomarcal de Izquierda Unida de Zaragoza, formando parte de su Red de Medio Ambiente y de la Red de Feminismos en IU Aragón.

Como recuerda El Periódico de Aragón, ambos eran conocidos dentro del sector agrario, de la militancia de IU y de otras causas sociales, como la defensa del pueblo palestino.