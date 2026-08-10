Los eclipses solares totales, como el del 12 de agosto, tienen fecha de caducidad: ¿cuándo dejarán de existir?

Candela Hornero Madrid, 10 AGO 2026 - 08:00h.

La Luna se aleja lentamente de la Tierra y llegará un momento en el que ya no podrá ocultar por completo el Sol

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026 será una oportunidad excepcional para contemplar cómo la Luna oculta por completo el disco solar. Pero este espectáculo no será posible para siempre. Y es que la distancia entre la Tierra, la Luna y el Sol hará que algún día los eclipses totales de Sol dejen de existir.

Los eclipses solares, que pueden ser parciales, totales o anulares, se producen al menos en dos ocasiones en algún punto de la Tierra (en ocasiones muy poco frecuentes pueden llegar a producirse tres). Lo difícil es encontrarse en el lugar adecuado para poder contemplarlo, ya que la probabilidad de ver su fase de totalidad en un lugar dado de la Tierra es muy baja.

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De hecho, el último visible desde España fue en 1959, aunque solo pudo contemplarse desde las islas Canarias. En la Península no ocurre desde 1912, hace 114 años.

¿Por qué podemos ver eclipses totales de Sol?

Para que se produzca un eclipse solar, el Sol y la Luna tienen que encontrarse en determinadas posiciones respecto a la Tierra.

En el caso de un eclipse total, además, tiene que producirse una extraordinaria coincidencia: la Luna y el Sol tiene que presentar un tamaño aparente muy similar cuando los observamos desde la Tierra.

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El Sol es muchísimo más grande que la Luna, pero también se encuentra mucho más lejos de nuestro planeta. Esa combinación hace que, vistos desde la Tierra, ambos astros parezcan tener un tamaño parecido en el cielo. Cuando la Luna tiene un diámetro aparente igual o ligeramente mayor que el del Sol y los tres cuerpos se alinean, puede ocultar completamente el disco solar.

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Es precisamente esta coincidencia la que permite que podamos contemplar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, durante la fase de totalidad.

La Luna se aleja de la Tierra: ¿qué pasará con los eclipses?

Esta situación, sin embargo, no será eterna. La Luna se aleja lentamente de la Tierra debido a las interacciones gravitatorias entre ambos cuerpos.

A medida que aumenta la distancia, el tamaño aparente de la Luna visto desde nuestro planeta disminuye. Llegará un momento en el que ya no será suficientemente grande en el cielo como para cubrir por completo el disco solar.

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Cuando eso ocurra, los eclipses totales dejarán de ser posibles. Seguirán produciéndose eclipses solares, pero serán parciales o anulares: en estos últimos, la Luna no llegará a ocultar completamente el Sol y quedará visible alrededor de ella el conocido como 'anillo de fuego'.

Pero no hay que preocuparse por el futuro inmediato. Los cálculos indican que todavía podrán observarse eclipses totales de Sol durante más de 1.000 millones de años.

Por eso, el eclipse del 12 de agosto de 2026 no será uno de los últimos. Al contrario: durante mucho tiempo, otras generaciones podrán disfrutar de este fenómeno. Lo excepcional es poder encontrarse en el lugar adecuado cuando la sombra de la Luna atraviesa una determinada parte de la Tierra.

¿Por qué es tan difícil ver un eclipse total?

Que haya varios eclipses solares cada año no significa que podamos verlos desde cualquier lugar. La franja de totalidad es muy estrecha: suele tener unos 200 kilómetros de anchura y alrededor de 12.000 kilómetros de longitud.

Esto hace que la zona de la superficie terrestre desde la que se puede contemplar la totalidad sea muy pequeña en comparación con el tamaño del planeta. De forma aproximada, la franja de totalidad cubre solo una parte de cada 200 de la superficie terrestre.

En términos estadísticos, serían necesarios unos 200 eclipses para que la totalidad recorriera toda la superficie de la Tierra. Como se produce un eclipse solar aproximadamente cada 1,6 años, la probabilidad de contemplar la totalidad desde un lugar concreto es muy baja: de media, habría que esperar alrededor de 300 años para que la sombra de un eclipse total pasara por un punto determinado.

De ahí que los llamados 'cazadores de eclipses' estén dispuestos a desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros para situarse dentro de la franja de totalidad.

¿Cuántos eclipses solares habrá en el siglo XXI?

El siglo XXI estará lejos de quedarse sin eclipses. En total, se producirán 223 eclipses solares entre 2001 y 2100: 68 serán totales, 72 anulares, siete híbridos o mixtos y 76 parciales.

En Europa, además, podrán observarse desde algún punto del continente 10 eclipses totales y 13 anulares a lo largo de este siglo.

Así que el eclipse del 12 de agosto de 2026 forma parte de una larga sucesión de fenómenos que seguirán ocurriendo durante miles de generaciones. La verdadera rareza no es que la Luna se coloque delante del Sol, sino que lo haga de tal manera que, desde un pequeño rincón de la Tierra, consigamos verla cubrirlo por completo. Y esa extraordinaria coincidencia cósmica, aunque tenga fecha de caducidad, todavía nos acompañará durante más de mil millones de años.