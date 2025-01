El verdadero origen de la paella valenciana

Hay discusiones que pueden durar eternamente, porque hay temas que siempre causan controversia . Podemos pensar que estos son la política o la religión, pero lo cierto es que la gastronomía también ocupa uno de los puestos más importantes entre esos temas de conversación que pueden acabar muy bien, con diferentes intercambios de opiniones, o en batalla campal y con todo el mundo convencido de que los demás no tienen ni idea y no quieren aprender.

Esto se ha podido ver una y mil veces cada vez que alguien comenta que como más le gusta la tortilla de patatas es sin cebolla, un tema que no conviene tocar en foros públicos o redes sociales a no ser que estés dispuesto a cargar con las consecuencias de presenciar una batalla sin fin. La otra receta que no conviene demasiado nombrar en público es la de la paella, a riesgo de ser acusado de que la receta que lleva años en la familia en realidad no es de paella, es de ‘arroz con cosas’. Probablemente tendrán razón.