Pero no es el único lugar donde la presencia del picante se ha hecho habitual. También lo encontramos en las cartas de muchos restaurantes e incluso en lineales de supermercado, donde se venden lotes de diferentes pimientos con distintos grados de picante.

Cuando hablamos de picante, generalmente pensamos en diferentes tipos de pimientos : jalapeños, habaneros, guindillas, etc. Pero no es el único alimento donde encontramos esta sensación. También podemos citar muchos otros, como el queso azul, la pimienta, el wasabi, la cebolla, la mostaza, el jengibre…

Hay que aclarar que, a pesar de lo que se suele pensar, el picante no es un sabor , como sí lo son el dulce, el salado, el ácido, el amargo o el umami. Se trata en realidad de una sensación que percibimos en la boca gracias a un nervio llamado trigémino, y que asociamos con el calor y el dolor.

La forma en que percibimos esa sensación picante y el grado de tolerancia que tenemos hacia ella, dependen de varios aspectos. En primer lugar, de nuestras características personales. Es decir, influyen factores genéticos, de manera que hay personas que no toleran apenas el picante, mientras que otras soportan un nivel muy intenso.

Como acabamos de señalar, la forma en la que percibimos el picante es subjetiva, así que nuestra opinión no es muy fiable en caso de que queramos, por ejemplo, explicarle a otra persona la intensidad de picante de un plato. Puede que a nosotros no nos parezca apenas picante, mientras que para ella le resulte casi insoportable, si es que no está habituada a esta sensación y nosotros sí.