Los expertos recomiendan tomar legumbres por lo menos tres veces por semana, algo que no es demasiado frecuente, porque tendemos a dejarnos llevar por falsas afirmaciones. Son muchos los mitos que existen alrededor de las legumbres y la mayoría de ellos no hablan bien de ellas, lo que hace que no tomemos tantas como deberíamos. Desde decir que engordan, hasta señalar que no todo el mundo debería tomarlas o que son complicadas de digerir.