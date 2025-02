Una alimentación saludable también tiene que ser variada y en ella hay un tipo de alimento del que no siempre nos acordamos, pero que nunca debería faltar. Comemos, en general, menos legumbres de las que deberíamos , en algunos casos por la creencia equivocada de que engordan, en otros porque pueden resultar un tanto pesadas, algo poco recomendable si después de comer hay que seguir rindiendo en el trabajo. Sin embargo, los beneficios que aportan a la salud deberían ser suficientes para convencernos de tomarlas esas dos o tres veces por semana que recomiendan los expertos.

Las legumbres son ricas en fibra, lo que favorece el funcionamiento de nuestro sistema digestivo , estimulando la digestión y evitando el estreñimiento, pero eso no es lo único que pueden aportar a nuestra dieta, son también una estupenda fuente de proteínas de origen vegetal. La proteína es fundamental para crear las estructuras del cuerpo, como músculos, huesos, piel y tendones, pero también para crear y regenerar órganos; también aportan energía . Algunas legumbres aportan lo que se conoce como proteína completa, es decir, que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita.

Son bajas en grasas, tienen un índice glucémico bajo, lo que ayuda a no elevar los niveles de glucosa del organismo, y no contienen gluten, por lo que también son aptas para las dietas de quienes no pueden consumirlo por intolerancias o decisión personal. Además, son ricas en vitaminas y minerales, como el hierro, son bajas en sodio y también ideales para dietas pensadas para perder peso, porque resultan muy saciantes.