Ni Granada ni Madrid: la mejor zona de tapas de España está en una inesperada calle de Castilla

Tendemos a pensar que en la capital nos esperan los mejores espectáculos, las mejores opciones y las más variadas, pero a pesar de lo que parezca a veces, hay vida más allá de Madrid , sobre todo si hablamos de tapas (la calle Laurel de Logroño es claro ejemplo de ello, entre otras muchas). Madrid está acostumbrado a convertirse en el centro del ocio y la gastronomía, porque aúna muchas opciones, pero si hablamos de un lugar que es imprescindible para los amantes de las tapas, Salamanca no puede faltar en la lista .

Además de por su historia, Salamanca siempre ha sido conocida por ser una ciudad de universitarios, lo que la convierte en lugar imprescindible si lo que se busca es diversión. Para muchos esto implica discotecas y bailes, pero para muchos otros la clave está en la buena cocina y la compañía. Ambas cosas son compatibles en esta ciudad, que está más que dispuesta a acoger al visitante y proponerle la mejor forma de disfrutar, sean cuales sean sus preferencias. Los amantes de la buena comida y las tapas no pueden marcharse sin disfrutar de la calle Van Dyke .

No son pocas las ocasiones en las que los profesionales han considerado a esta calle como una de las mejores para disfrutar de una buena ruta de tapas. A pocos minutos del Casco Histórico, la calle Van Dyke destaca no solo por todo lo referente a la alimentación, también porque es un rincón donde se crea un ambiente ideal, amable y divertido, en el que las terrazas al aire libre proliferan, se convierten en el principal atractivo en los días en los que el clima lo permite. No son pocas entre las opciones a escoger, casi tantas como la variedad de tapas que se ponen a disposición del visitante.