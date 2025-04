Durante años, la vitamina K ha sido tratada como una figura secundaria a la teatro de los nutrientes esenciales. Mientras que la vitamina C o la D son las que acaparan titulares, la K, en silencio, cumple una serie de funciones vitales para la salud que van mucho más allá de su papel más conocido: la coagulación sanguínea. Sin embargo, los últimos estudios y análisis científicos están contribuyendo a sacar esta vitamina de las sombras y a revalorizar su importancia en áreas tan críticas como la salud ósea, cardiovascular y, potencialmente, en la prevención del deterioro cognitivo y de ciertos tipos de cáncer.

Según un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la vitamina K, liposoluble y con dos variantes principales —K1 (filoquinona) y K2 (menaquinona)—, es un nutriente esencial no solo para evitar hemorragias, sino también para una mineralización ósea adecuada y para impedir la calcificación arterial. En otras palabras: contribuye a que el calcio vaya donde debe ir —es decir, los huesos— y no donde no debe —a las arterias—.