El principal problema asociado al consumo de hamburguesas poco hechas es la posible presencia de una bacteria patógena llamada Escherichia coli . Este microorganismo está presente de forma habitual en el intestino de los animales y de las personas, así que puede llegar hasta la carne cruda a partir de muchas vías. Por ejemplo, la contaminación puede producirse en el matadero, si la evisceración no se realiza de forma adecuada, o en la cocina, si no nos lavamos las manos debidamente o si juntamos la carne con otros alimentos contaminados.

En el caso de que una pieza de carne esté contaminada con bacterias patógenas, como E. coli, estas se desarrollan solamente sobre la superficie y no acceden al interior. Así, cuando cocinamos esa pieza, las altas temperaturas eliminan los patógenos de la superficie. De ese modo, aunque no llegue a estar bien cocinada por dentro, no pasa nada.