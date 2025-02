De vez en cuando, no nos vamos a engañar, nos apetece mancharnos las manos en casa y hacernos una hamburguesa, pero lejos de comprar las ya preparadas en el super, las haces totalmente caseras con la carne picada, con la que siempre hay que tener más cuidado, sobre todo al cocinarla, porque es más sensible a contaminarse. Por eso mismo siempre es aconsejable cocinarla bien, lo que hace que pueda quedar más seca. No obstante, hay trucos para que tu hamburguesa hecha en casa te quede jugosa por mucho que el punto de la carne esté bien hecho.