Tom Cruise llegó a desmayarse durante el rodaje de ‘Misión imposible: Sentencia final’

El actor come casi una docena de huevos en su desayuno para estar listo para sus escenas de acción

Tom Cruise estrenó en 1996 ‘Misión imposible’, largometraje con el que arrancó una de las franquicias más taquilleras de la industria del cine. Casi 30 años después, la estrella está promocionando por todo el mundo la octava entrega de la saga, ‘Misión imposible: Sentencia final’, que llega a los cines este 23 de mayo de 2025. Él sigue dando vida al agente Ethan Hunt en unas producciones que cuentan con multitud de escenas de acción muy arriesgadas.

En más de una ocasión el intérprete ha presumido de no utilizar dobles para rodar sus secuencias más peligrosas. Después de lanzarse en moto por un precipicio, caer al vacío y abrir un paracaídas en su anterior película, en la grabación de la última ha llegado a perder el conocimiento por ir colgado de las alas de una avioneta en pleno vuelo. “Cuando sacas la cara yendo a más de 190 o 210 kilómetros por hora, no recibes oxígeno. Así que tuve que entrenarme para respirar. Hubo momentos en que me desmayaba”, confesó a la revista Empire.

Para poder superar estos desafíos a sus 62 años, el actor se mantiene en forma en el gimnasio y cuida especialmente su alimentación. “De hecho, tomo un desayuno enorme… Entreno muchísimo para caminar sobre las alas”, contó en una entrevista con People. Cruise destacó que necesita grandes cantidades de comida para poder estar a la altura en el rodaje de sus escenas de acción, por lo que empieza el día con un desayuno hipercalórico: “Como, por ejemplo, salchichas, casi una docena de huevos, tocino, pan tostado, café y muchos líquidos para mantenerme hidratado todo el día”.

El análisis del desayuno de Tom Cruise

La nutricionista deportiva Marygianna Rotundo ha analizado el desayuno hipercalórico de Tom Cruise para Gastro, poniendo el foco en que no es adecuado para todas las personas: “Refleja una estrategia nutricional orientada a tener energía sostenida para un alto rendimiento físico. Para la mayoría o la población general, sería un exceso, no es un desayuno convencional”. La experta resalta que hay que tener en cuenta el contexto del actor: “Está preparándose para escenas de acción que requieren muchísima energía, fuerza, concentración y esfuerzo físico prolongado”.

Un desayuno como el de la estrella puede superar las 1.500 o las 2.000 calorías: “Para una persona promedio podría suponer casi el total de sus requerimientos diarios. Sin embargo, para alguien con alta demanda física, el gasto energético también se multiplica, por lo que estas calorías pueden ser útiles si están bien distribuidas y consumidas”. Rotundo subraya que no existe un número mágico de calorías para todo el mundo: “Las necesidades energéticas varían según el cuerpo, el nivel de actividad física y los objetivos. Lo importante es cubrir los requerimientos reales”. En el caso de Tom Cruise, indica que probablemente él tenga un equipo detrás para ajustar su dieta.

No todos los alimentos que el actor consume en su desayuno son sanos: “A nivel nutricional, los huevos y el tocino aportan proteínas y grasas, necesarias para mantener la masa muscular y la saciedad, pero también colesterol y grasas saturadas, que en exceso podrían no ser saludables si no van acompañadas de actividad física intensa”. La nutricionista advierte que las salchichas no son lo más recomendable a largo plazo y deben consumirse con moderación “por su contenido en sodio y aditivos, el exceso de grasas saturadas y procesados”. Sobre el pan tostado y el café señala que aportan “hidratos de carbono y un impulso energético rápido”. Por último, una buena hidratación con agua, infusiones o bebidas isotónicas naturales “es clave para la concentración, la contracción muscular y el rendimiento general”.

La experta concluye que el desayuno hipercalórico de Cruise puede ser funcional para un contexto muy específico, “pero no debe generalizarse como modelo de alimentación saludable”. Según ella, lo ideal sería “individualizar cada plan nutricional en función de las necesidades, el estilo de vida y el nivel de actividad física”. Lo importante en una dieta no son solo las calorías: “La calidad de los alimentos, la distribución a lo largo del día y el equilibrio entre nutrientes son claves para un rendimiento óptimo”.