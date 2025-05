El británico añade varias especias e ingredientes mientras prepara la carne

Cuando pides un plato con carne en un restaurante, en muchas ocasiones te preguntarán si la quieres poco hecha, al punto o muy hecha. ¿Cuál es el secreto para hacer el filete perfecto? La cocina no es una ciencia exacta, pero el afamado chef Gordon Ramsay tienes algunos trucos que te ayudarán a conseguir que el sabor de tus filetes mejore considerablemente.

Regular la temperatura

El británico recomienda sacar la carne de la nevera unos 20 minutos antes de prepararla, para así lograr que su interior no esté demasiado frío para cocinarse correctamente. Si no la dejas un tiempo a temperatura ambiente, es probable que el exterior quede demasiado hecho y el interior poco hecho, incluso frío si se trata de una pieza muy gruesa. Si te vas a encargar de cortar los filetes, intenta que no queden demasiado finos: un centímetro y medio es el ancho idóneo para que la carne conserve su sabor y no se seque rápidamente.

Una de las normas que Ramsay sigue a rajatabla es nunca añadir aceite a la sartén hasta que está caliente, ya que podrías acabar sumando una capa de grasa innecesaria al producto que quieres freír. Empieza colocando la carne en el lado opuesto del mango de la sartén, para evitar las salpicaduras de aceite. Para lograr que quede sabrosa y bien hecha, mueve la sartén con cuidado de no quemarte e inclínala, aprovechando los laterales para desplazar el aceite según sea necesario. El chef recomienda dar la vuelta al filete cada minuto hasta alcanzar el punto deseado.

Añadir especias

El cocinero muestra en una de las entregas de su programa ‘The F Word’ en YouTube cómo prepara su filete favorito, añadiendo varios ingredientes en una sartén. Además de sal y aceite de oliva, utiliza varias especias y otros ingredientes: pimienta, ajo, romero, tomillo y una hoja de laurel. Los mueve y los mezcla, poniéndolos por encima de la carne.

Uno de sus consejos para hacer filetes es prestar atención a los condimentos: “Pierdes el 35 % del aderezo en el momento en que lo pones en la sartén. Así que ponle sal y pimienta y reboza el filete en el aderezo, luego aderézalo de nuevo justo antes de ponerlo en la sartén”. En algunos de sus platos de carne, también agrega un poco de mantequilla minutos antes de quitar la carne del fuego, lo cual contribuye a darle un toque extra de color y sabor.

Humedecer la carne

Ramsay afirma que uno de los secretos de sus filetes es mantener la carne húmeda, para lo cual echa caldo de pollo sobre la misma mientras la hace en una sartén. Aunque podrías pensar que usar caldo de pollo para hacer un filete de vaca no tiene sentido, el experto explica que es el producto ideal para llevar tu carne al siguiente nivel. El caldo de pollo tiene un sabor más delicado que el caldo de vaca, que es más sustancioso e intenso. Debes tener en cuenta que tu objetivo es humedecer la carne, por lo que no debes excederte con el líquido. Otro de los trucos del cocinero para conseguir un filete delicioso es dejar la carne en la sartén unos minutos antes de quitarla: “Si la dejas descansar, va a quedar mucho más jugosa”.

Preparar salsa gremolata

Mientras hace sus filetes, el cocinero prepara una salsa verde para acompañar la carne en el plato. Se trata de la gremolata, que él elabora con ralladura de limón, perejil, alcaparras y un aderezo en el que tendrás que incluir sal, pimienta y una pizca de ajo. Otras recetas de gremolata también pueden incluir anchoas, peperoncini (pimientos picantes típicos de Italia) y distintas hierbas aromáticas. Por otro lado, Ramsay sugiere cortar el perejil y otras hierbas con cierta delicadeza. Además, comparte un truco para saber si lo estás haciendo mal. Fíjate en el color de tu tabla de cortar: si se está poniendo verde, estás siendo demasiado brusco al trocear dichos productos.