El truco de José Andrés para reducir el uso de sal en la cocina

Hay muchas personas que evitan la sal en la cocina, algunos por gustos propios, otros por recomendación médica

El chef José Andrés tiene la clave para que tus platos sigan estando igual de ricos y sabrosos sin tener que utilizar sal

José Andrés es uno de los chefs españoles más reconocidos a lo largo del planeta, no solo por sus restaurantes en Estados Unidos, también por su labor humanitaria con su ONG World Central Kitchen en todo el mundo. Eso ha hecho que sus recetas, trucos o recomendaciones gastronómicas sean siempre bien recibidas por el público. Muchas de esas recomendaciones las da a través de su podcast y newsletter ‘Longer Tables with José Andrés’, como la que ofreció para reducir el uso de sal en la cocina.

La sal es un ingrediente que no falla en ninguna cocina porque le da el remate final que prácticamente cualquier plato necesita, otorgándole más sabor para que no quede insípido. Sin embargo, hay quien no puede usar demasiada sal o prácticamente la tiene prohibida por la tensión.

En uno de los capítulos de su podcast el chef recibía la pregunta de una oyente que le exponía que no quería pasarse con la sal, pero tampoco renunciar al sabor, así que quería saber qué podía utilizar para no hacer tanto uso de la sal y seguir cocinando sabroso. La solución que da el chef es clara: las especias.

La recomendación de José Andrés

Hay infinidad de especias en el mundo que se pueden utilizar de diferentes maneras en la cocina para conseguir distintos sabores o colores en los platos que se preparan, por eso el asturiano aboga por jugar “hasta encontrar la que emocione a tus papilas gustativas cada vez que la uses”.

En su caso, el chef desvelaba que su especia favorita para sustituir la sal es la pimienta negra recién molida, siempre que quede bien fina y, muy importante, sea fresca. Con ella insiste en que se puede sustituir perfectamente a la sal y darles sabor a los platos, pudiendo ofrecer un toque diferente.

Elegir buenas combinaciones

Pero hay un mundo muy extenso más allá de la pimienta negra que se puede adaptar a los gustos y las circunstancias de cada persona, como puede ser el pimentón, el ajo y la cebolla en polvo, el perejil o el cilantro e incluso la cúrcuma, que cuenta con grandes propiedades y beneficios para el organismo. Orégano, tomillo, jengibre, nuez moscada, comino… las opciones son infinitas y cada una va perfecta para determinadas preparaciones.

Una de las claves pasa también por ir probando las diferentes especias en las recetas hasta que encuentres no solo las que mejor te sientan, también las que mejor combinan con cada tipo de carne, de pescado, de salsa o de guiso para conseguir siempre las mejores recetas. Y lo mejor de todo, sin exceso de sal.