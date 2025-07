’Pamela’s cooking with love’ es el programa de cocina vegana que la actriz estrenó en Canadá

El chef Gregory Gourdet, primer invitado del formato, le ayudó a preparar un menú con toques picantes

Pamela Anderson está viviendo un dulce momento en su carrera gracias a ‘The last showgirl’, película que protagoniza y que le sirvió para conseguir una nominación a mejor actriz de drama en los Globos de Oro. La que fuera estrella de ‘Los vigilantes de la playa’ no solo ha estado promocionando este largometraje dirigido por Gia Coppola, la nieta de Francis Ford Coppola, sino también varios proyectos relacionados con el mundo de la gastronomía. Después de haber dedicado a sus hijos un libro de recetas llamado ‘I love you: Recipes from the heart’ (‘Os quiero: Recetas desde el corazón’), los ha incluido en su propio programa de cocina.

’Pamela’s cooking with love’ (‘Pamela cocina con amor’) se ha estrenado en la canal de televisión canadiense Flavour Network y muestra a la actriz preparando menús veganos con la colaboración de diferentes chefs de renombre en un entorno rural. Gregory Gourdet, del restaurante Kann en Portland (Estados Unidos) fue el primer invitado en el formato y ayudó a Anderson a elaborar un menú haitiano para cenar.

Platos veganos y haitianos de Gregory Gourdet

El menú que el chef propuso en el programa de Pamela Anderson arrancó con una ensalada de sandía acompañada de un aliño de coco y curri. El cocinero le enseñó después cómo hacer su receta de coliflor asada, que es una de las especialidades de su restaurante. También incluyó legim, un guiso tradicional de Haití que se puede preparar solamente con verduras y especias. Otro plato típico de su país que mostró fue mayi moulen, un maíz cremoso con coco. Para terminar, los postres fueron un pastel de piña invertido y un helado de vainilla con anacardos.

Gregory Gourdet y Pamela Anderson empezaron a preparar el menú seis horas antes de recibir a unos comensales muy especiales: Brandon y Dylan, los hijos de la intérprete; Jonathan, su asistente; y Jeremy, un amigo suyo de Francia. El cocinero alabó el talento de la estrella como sous-chef: “Has hecho un trabajo fantástico, con cortes maravillosos y un paladar muy bueno”. Antes de probar la cena, Dylan señaló que le gusta la comida picante y estaba deseando probar el resultado.

Uno de los platos estrella de la velada fue la coliflor asada, que presentaron entera con “mucho sabor y especias”. A los hijos de Pamela también les gustó especialmente el guiso, mientras que ella destacó que el maíz cremoso era una dulce manera de contrastar con las comidas picantes. Anderson admitió que nunca había hecho un pastel invertido, que sus acompañantes describieron como “un postre de élite”.

Por último, aunque ella reconoció que no era una gran amante de los helados, declaró que el helado que hab ían elaborado era perfecto en cuanto a sabor y a textura. Brandon y Dylan quedaron muy satisfechos con la cocina de su madre: “Espero que cocines esto otra vez o que vuelva Gregory”. Pamela Anderson apuntó que el chef tiene su propio restaurante y la familia se comprometió a hacerle una visita.

El sueño cumplido de Pamela Anderson

Pamela Anderson confesó en una entrevista para el canal Flavour Network que tener su propio programa de cocina vegana era su sueño desde hace décadas y que por fin lo ha visto cumplido en 2025. “Quería hacer un programa de cocina vegana desde hace mucho tiempo. Lo propuse en Estados Unidos hace unos 30 años y me dijeron: ‘¿De qué estás hablando? ¡Nadie quiere oír hablar de cocina vegana!’”, compartió.

La actriz resaltó que lleva muchos años como activista: “Siempre he luchado por los derechos de los animales, los derechos humanos, las personas vulnerables, los seres vulnerables, la naturaleza y el cambio climático. Todas estas cosas han sido muy relevantes para mi vida y mi fama, o como quieran llamarlo”. Además, indicó que no quería mencionar la palabra ‘vegano’ en su programa: “Simplemente celebramos las verduras. Así comemos”.