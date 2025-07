Cómo congelar el gazpacho y el salmorejo: el truco para que no pierda textura

Daniel Brito 12 JUL 2025 - 14:00h.

Se puede congelar tanto el gazpacho como el salmorejo, pero después necesitan un truco rápido para recuperar su textura

La receta del gazpacho de remolacha de Dani García: su truco para que tenga más sabor

El gazpacho es, junto con el salmorejo, el plato estrella del verano. Son saludables, fresquitos y sientan fenomenal en los días de más calor. Los ingredientes los tenemos todos claro y luego cada uno juega con las cantidades para hacerlos más espeso o más líquidos o variar la receta, como el gazpacho de sandía o el de cereza,s con los que puedes cambiar el sabor. Ahora bien, puede que te salga más cantidad de la que esperabas y no, no quieres estar durante cuatro días alimentándote a base de una sopa fría de tomate.

Entonces se te viene a la mente la posibilidad de congelar la parte que te ha sobrado para poder conservarla y no desperdiciar comida, ya que suelen durar unos tres o cuatro días en la nevera. Lo ideal es no hacerlo al ser una receta sencilla y rápida de hacer, pero en ocasiones los imprevistos pueden provocar que tengas que recurrir al congelador.

Lo cierto es que no existe un gran problema en congelar el gazpacho o el salmorejo si no lo vas a consumir en los días posteriores a hacerlo, aunque debes tener en cuenta de que lo ideal es que no pasen muchos meses en descongelarlo y comerlo. Además, al congelarse estas sopas frías van a cambiar ligeramente su textura, sobre todo el salmorejo, que ya de por sí es más espeso.

Cómo recuperar su textura

Si una vez descongelado notas que realmente tu gazpacho o salmorejo están más espesos que de costumbre y su textura no es de tu agrado, existe un truco práctico para recuperarla y comértelo sin problema alguno con tus trocitos de jamón y tu huevo cocido picado para disfrutarlo al completo.

Lo ideal es descongelarlos dentro del frigorífico para mayor seguridad, pero si una vez ha terminado el proceso notas que no está de tu gusto, solo tienes que volver a triturar la mezcla hasta que notes que el gazpacho o el salmorejo está más líquido y listo para servir.

El gazpacho de cereza

Si quieres cambiar del gazpacho de siempre las frutas pueden ser tus grandes aliadas y, lo mejor, la receta no va a cambiar demasiado. Una idea perfecta, ahora que están en temporada, es hacerlo con cerezas. Vicky Calleja, conocida en redes sociales como ‘Seeds Chia’, nos dio su receta en el último vídeo de ‘Recetas vegetarianas’ contándonos todo el proceso y cómo lo hace ella. ¿Quieres replicarlo? En el vídeo tienes todos los detalles para probar tu próximo gazpacho de cerezas.