Rocío Belén Paleari 02 AGO 2025 - 16:00h.

Desde el jamón ibérico hasta el bocadillo de calamares, pasando por la infaltable paella: salimos a preguntar a los turistas qué plato español les robó el corazón

¿Terraceo o piscina? ¿Cañas o vermut? Salimos a la calle y las respuestas sobre el verano te van a sorprender

Compartir







Desde la Puerta del Sol hasta Lavapiés, los visitantes extranjeros recorren bares y terrazas en busca de ese bocado inolvidable que se llevarán grabado en la memoria —y en Instagram, claro—. Pero... ¿Cuál es el plato español que más les ha gustado? Salimos al Parque del Retiro a preguntar y esto fue lo que nos contaron.

La reina indiscutida: la paella

La paella ha conquistado todo el mapa y también los estómagos de quienes vienen de fuera. “Lo más rico que he probado es la paella”, nos dijo una turista mexicana, que se declaró fanática de la “riquísima combinación de sabores” que ofrece este clásico arroz con mariscos, carne o verduras.

Jamón ibérico, el amor a primera loncha

Otra estrella indiscutible es el jamón ibérico, manjar que despierta pasiones con su aroma, textura y sabor. “Soy de México y... jabugo”, respondió entre risas el turista. No fue el único en declarar esta delicia como su favorita de la gastronomía española. Otra pareja, de Argentina, lo acompañó en la selección: “El jamón crudo”, dijeron, sin dudarlo, haciendo referencia al jamón ibérico.

Bocados del mar que conquistan

Los sabores marinos tampoco se quedan atrás. Una turista proveniente de Reino Unido nos contó que le encantaron “las sardinas y todos los pescados asados”, destacando el simple pero potente sabor de una buena parrillada de mar. Y no podían faltar los famosos bocadillos de calamares, un clásico madrileño: “Hemos probado el bocadillo de calamares y nos gustó mucho”, contó una familia de turistas mexicanos.

Huevos rotos, tortilla y… aceitunas en todo

Cuando se trata de platos sencillos pero efectivos, los huevos rotos tienen su lugar en el podio. “Es básico, pero los huevos rotos”, fue la elección de una joven turista colombiana. Y vamos a darle la razón: la mezcla de patatas, huevo y jamón no necesita más para ser un festín.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La tortilla de patatas, claro está, fue otro de los platos más mencionados. “La tortilla, sin dudarlo”, dijo una turista, contundente y sin margen para el debate de si con o sin cebolla.

Y entre las sorpresas, un venezolano se quedó encantado con un ingrediente recurrente: “Me gusta que aquí todo tiene aceitunas”, afirmó. Un detalle que a muchos les pasa desapercibido porque estamos acostumbrados a darle una patadita al olivo cada vez que nos sentamos en un bar, pero que para paladares foráneos marca la diferencia.

Madrid recibe miles de turistas cada día, y todos se van con alguna postal gastronómica en la memoria. La paella, el jamón ibérico, los pescados, los calamares, la tortilla... La gastronomía española sigue demostrando que es un motivo de viaje en sí mismo.

'La Favorita 1922': Los españoles eligen su plato preferido de la serie

No solo los turistas tienen gusto culinario, los españoles también somos de buen comer. Salimos a la calle a preguntar por las mejores recetas de 'La favorita 1922'. La ficción de época no solo ha cautivado con su trama y vestuario, sino que ha despertado el apetito de más de uno gracias a su exquisita selección de platos. Desde canelones de rabo de toro hasta pasteles con tres tipos de leche, la serie se ha convertido también en un festín visual y, por qué no, una inspiración gastronómica.