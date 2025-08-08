Un kilo por 30.000 dólares: así es uno de los cafés más especiales y caros del mundo

Redacción Gastro 08 AGO 2025 - 13:49h.

30.204 dólares el kilo, esa es la cantidad de dinero que se ha pagado por una variedad de café panameño Geisha

El secreto del mejor café con leche del mundo: así puedes hacerlo en casa

Compartir







El gesto de poner la cafetera al fuego o poner una cápsula que nos dé el café ya listo para tomar es algo común a lo largo y ancho del planeta cada mañana. Beber café es una de las grandes costumbres que se comparten a lo largo del mundo y cada uno lo toma como prefiere: solo, con leche, descafeinado… Las elecciones son muchas y en cada lugar hay unas costumbres propias, tantas como la variedad de café que se usa, algo que muchos no tienen en cuenta, pero que los más sibaritas y amantes del café de especialidad sí.

Es por eso por lo que muchos estarán al tanto de como el café Geisha panameño acaba de alcanzar un nuevo récord al venderse un solo kilo de su variedad por más de 30.000 dólares, concretamente por 30.204.

PUEDE INTERESARTE Solo para muy cafeteros: cinco lugares de España donde tomar un café excelente

El café de especialidad ha ganado popularidad en los últimos años y la variedad Geisha ha brillado en la edición Best of Panamá 2025, una subasta que se cerró ayer con la variedad Geisha Lavado de Hacienda La Esmeralda por 30.204 dólares el kilo. Pero más sorprende es saber que lo que se pagó fue un lote de 20 kilos que se llevó Julith Coffee, de Dubái, por un total de 604.080 dólares. La Esmeralda también consiguió otro récord en la categoría Geisha Natural, con un lote vendido a la empresa china JD por 23.608 dólares el kilo.

Así es la variedad Geisha

El café Geisha es una variedad que se empezó a recolectar originalmente en bosques de Etiopía allá por la década de 1930, empezándose a distribuir por Panamá en la década de los 60, aunque no se plantó en gran cantidad porque sus ramas eran frágiles.

PUEDE INTERESARTE Cuando Pedro Pascal pidió un café con seis dosis: qué pasa en tu cuerpo con toda esa cafeína

No obstante, según narra World Coffee Research, la popularidad de este café comenzó a dispararse en 2005, cuando la familia Peterson de Boquete, en Panamá, ingresó al concurso y subasta ‘Lo mejor de Panamá’, recibiendo calificaciones excepcionalmente altas y rompiendo el récord de los precios de la subasta de café verde.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Geisha de Panamá es una plata de café que se caracteriza por “sus delicados aromas florales, de jazmín y de melocotón”, siendo calificado como un café excepcional, convirtiéndolo en uno de los cafés más preciados y valorados en todo el mundo.