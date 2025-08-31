Daniel Brito 31 AGO 2025 - 10:00h.

El piloto de Ferrari tiene su propia marca de helados en la que conserva el sabor y la textura, pero con menos calorías

Los famosos suelen ser conocidos por su profesión, pero una vez se asientan en ella, es más que común que comiencen a diversificar sus negocios, y eso es precisamente lo que ha hecho el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc que, aprovechando su pasión por el helado, no ha dudado en lanzar LEC, su propia marca, que lleva más de un año en el mercado, aunque no se puede conseguir en todos los países.

El piloto de Ferrari no está solo en esta aventura, sino que le acompañan Federico Grom y Guido Martinetti, los “auténticos magos del helado”, y también Nicolas Todt. Este cuarteto creó LEC con el objetivo de hacer de estos helados “una invitación a disfrutar de esos placeres a los que no puedes renunciar” con menos calorías.

Realmente todo nació por la pasión de Leclerc por los helados y su deseo de conseguir uno más saludable, pero sin hacer que ello comprometiese ni su sabor ni su ligereza y no tener culpa alguna en caer en la tentación cuando se le antoja una bola de helado.

“Permitirse un pequeño capricho, incluso un simple helado, como parte de un estilo de vida saludable y equilibrado puede ser a menudo un auténtico reto”, explican en la web de LEC, los helados bajos en calorías, pero tan ricos como cualquier otro.

Charles Leclerc ha conseguido con sus helados lo que pretendía: “lograr el equilibrio perfecto entre satisfacer tus antojos de helado y llevar un estilo de vida consciente. Ya sea que quieras disfrutar plenamente del helado porque te hace feliz o mantener tu estilo de vida. La buena noticia es que ya no tienes que elegir. Es mucho más que solo helado”.

Los cinco sabores de LEC

Por ahora cuentan con cinco sabores. El de vainilla, que definen “dulce como una caricia” y que cuenta con 335 kcal por tarrina, que son de 258 gramos. También tienen el de caramelo salado, con 370 kcal por tarrina; el de pistacho, con 397 kcal por tarrina; el de cacahuete con salsa de caramelo con 399 kcal por tarrina; y el de crujiente de chocolate, con 347 kcla por tarrina.

¿La mala noticia? Que en España, al menos por el momento, los helados LEC no han llegado y solo se comercializan en Italia, Francia y Reino Unido, con precios que rondan los 5 euros por tarrina. Habrá que esperar hasta que el piloto decida seguir expandiendo su imperio heladero y llegue a España.