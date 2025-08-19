Paso a paso

Lava bien todos los tomates, córtalos en trozos sin quitarles la piel y mételos dentro de un bol.

Pela el pepino y córtalo también en varios trozos.

Lava bien el pimiento verde y trocéalo, asegurándote de retirar las semillas.

Añade al bol con los tomates unos 70 gramos de pepino y unos 50 gramos de pimiento verde.

Agrega 30 mililitros de vinagre, además de sal.

Vierte en el recipiente entre 80 y 100 mililitros de aceite de oliva. “El aceite es muy importante. 80 mínimo de aceite, yo suelo echarle entre 80 y 100”, señala Vicky Martín Berrocal durante la explicación de la receta.

Mezcla todos los ingredientes en una procesadora de alimentos hasta que queden bien triturados y consigas una textura espesa.

Pasa el gazpacho por un colador si es necesario para eliminar posibles residuos de los alimentos triturados.

A la hora de tomarlo, agrega unos tacos de jamón y huevo duro.