La receta del gazpacho de Vicky Martín Berrocal: "Me encanta que esté un poco espesito"
Vicky Martín Berrocal destaca que el aceite es "muy importante" en su receta de gazpacho andaluz
El gazpacho es uno de los platos estrella del verano en multitud de lugares de España, especialmente en tierras andaluzas. Su receta no tiene secretos para muchas personas, pero es cierto que algunos detalles pueden cambiar notablemente el resultado final. Prueba de ello es el gazpacho que le prepara Kiko Jiménez a Sofía Suescun con un ingrediente estrella. Otra celebridad de Andalucía, Vicky Martín Berrocal, ha compartido en su cuenta de Instagram en más de una ocasión cómo se hace el gazpacho que ella toma, mostrando todos los ingredientes que utiliza y cómo es todo su proceso de elaboración. “Me encanta que esté un poco espesito. Yo por la noche lo suelo comer, y por el día”, comenta la diseñadora después de hacerlo para un vídeo en la red social.
La receta de gazpacho de Vicky Martín Berrocal
Ingredientes
- 1 kilo de tomates maduros
- 1 pimiento verde
- 1 pepino
- Aceite de oliva
- Vinagre
- Sal
- Tacos de jamón
- Huevo duro
Elaboración
Paso a paso
Lava bien todos los tomates, córtalos en trozos sin quitarles la piel y mételos dentro de un bol.
Pela el pepino y córtalo también en varios trozos.
Lava bien el pimiento verde y trocéalo, asegurándote de retirar las semillas.
Añade al bol con los tomates unos 70 gramos de pepino y unos 50 gramos de pimiento verde.
Agrega 30 mililitros de vinagre, además de sal.
Vierte en el recipiente entre 80 y 100 mililitros de aceite de oliva. “El aceite es muy importante. 80 mínimo de aceite, yo suelo echarle entre 80 y 100”, señala Vicky Martín Berrocal durante la explicación de la receta.
Mezcla todos los ingredientes en una procesadora de alimentos hasta que queden bien triturados y consigas una textura espesa.
Pasa el gazpacho por un colador si es necesario para eliminar posibles residuos de los alimentos triturados.
A la hora de tomarlo, agrega unos tacos de jamón y huevo duro.
El gazpacho de la Academia del Gazpacho Andaluz
La Academia del Gazpacho Andaluz (AGA) es un organismo sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es “fomentar el conocimiento, valoración y consumo del gazpacho andaluz y de sus ingredientes, así como divulgar las tradiciones gastronómicas de Andalucía, especialmente la alimentación mediterránea”. Uno de sus miembros es el gaditano Pepe Oneto, cocinero, profesor de cocina, comunicador gastronómico y coordinador general de la organización. “Podríamos decir que el gazpacho es la mascarilla de proa de la cocina en Andalucía”, declaró.
La definición de gazpacho en la diccionario de la Real Academia Española lo presenta como una sopa fría, propia sobre todo de Andalucía, cuyos ingredientes básicos son tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal. Sin embargo, según el citado experto en la materia, el gazpacho andaluz tiene que llevar los siguientes ingredientes: tomate, cebolla, pimiento, pepino, pan, ajo, vinagre y aceite de oliva virgen extra, un producto que describe como “la pieza fundamental” de la receta.
Para elaborarlo, se empieza por lavar todos los ingredientes, después se trocean y se colocan en un recipiente con agua y sal. Allí deben dejarse macerar durante aproximadamente una hora y media. A continuación, se trituran todos con una batidora eléctrica de brazo. La mezcla obtenida se debe pasar a través de un colador chino y el gazpacho se mete en la nevera para que se enfríe, “cuanto más tiempo mejor”, indica Oneto.