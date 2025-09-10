La protagonista de 'Materialistas' pide Coca-Cola con cerveza, algo que la directora de la película ha explicado

‘Materialistas’ es el último largometraje de Celine Song, la directora y guionista de ‘Vidas pasadas’, que fue nominada a mejor película y mejor guion original en los Óscar entregados en 2024. Este nuevo trabajo de la cineasta sitúa a Dakota Johnson en un triángulo amoroso, cuyos otros dos vértices son Pedro Pascal y Chris Evans. “Una joven y ambiciosa celestina de Nueva York se debate entre la pareja perfecta y su imperfecto ex”, indica la sinopsis del film. La actriz encarna a Lucy, una mujer soltera que trabaja como ‘matchmaker’ o casamentera en una agencia matrimonial, donde tiene que lidiar con clientes que le presentan exigencias cada vez menos realistas a la hora de conocer a alguien. El tráiler de la cinta enseña un momento en el que ella pide una bebida poco convencional, pero detrás de la cual hay una explicación.

Lucy conoce en la boda de una antigua clienta a Harry (Pedro Pascal), hermano del novio y un hombre rico que muestra interés en ella. Cuando él le pregunta si quiere tomar algo, ella contesta “Coca-Cola y cerveza”. Al instante aparece un camarero sirviéndole en su mesa una botella del refresco y medio vaso de cerveza. No tarda en darse cuenta de que la persona que la ha atendido es alguien que la conoce muy bien, su exnovio John (Chris Evans).

Aunque Dakota Johnson pide Coca-Cola con cerveza en una boda como si fuera lo más normal del mundo, no es una mezcla muy habitual en Estados Unidos. Celine Song explicó en una entrevista con GQ que necesitaba que la bebida favorita de la protagonista fuera muy singular, pero al mismo tiempo algo fácil de conseguir: “Quería que fuera una bebida tan rara que sería algo increíble que alguien más la conociera, algo tan específico para esta persona”.

La directora buscó en Google “bebidas raras” y “bebidas más raras” para descubrir combinaciones peculiares de todas las partes del mundo, pero finalmente la que le llamó la atención fue la Coca-Cola con cerveza. Además, confesó que la escena en la que Lucy pide la bebida es la primera que escribió dentro del guion de ‘Materialistas’, brindando a los espectadores un momento sorprendente por varios motivos. No solo la protagonista pide esta curiosa mezcla, sino que hay alguien cerca que sabe que eso era lo que iba a pedir y ese alguien resulta ser otro de los personajes principales de la historia.

El origen de la Coca-Cola con cerveza

Celine Song menciona en su entrevista que la combinación de Coca-Cola y cerveza se llama Diesel en Alemania: “Allí la gente mezcla cerveza con cosas todo el tiempo”. Echar el citado refresco sobre medio vaso de cerveza es una manera de endulzarla y de bajar el porcentaje de alcohol que se consume. Esta bebida tiene otros nombres dependiendo del tipo cerveza seleccionada y de la región de Alemania donde la pidas, dando lugar a denominaciones como Colabier, Mazout, Karter Kaffee, Moorwasser, Schmutziges y Krefelder. Incluso se comercializan en Alemania versiones embotelladas de este llamativo producto.

Por otro lado, en la misma entrevista con la directora de la película se mencionan otras combinaciones con Coca-Cola: “En España mezclan Coca-Cola con vino tinto”. En nuestro país es de sobra conocido el calimocho, la bebida que se obtiene al unir vino tinto con refresco de cola y que está especialmente vinculada a las fiestas populares. Sin embargo, en otros países no es tan popular y optan por otras combinaciones. Por ejemplo, en Argentina la Coca-Cola se mezcla con Fernet-Branca, un licor de hierbas. No sabemos todavía si 'Materialistas' hará que la Coca-Cola con cerveza se convierta en la nueva bebida de moda y el Diesel acabará expandiéndose más allá de las fronteras alemanas.