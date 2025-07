Un estudio concluye que las películas de Brad Pitt tienen más éxito cuando sale comiendo más calorías

El actor dio en una entrevista una explicación a su amor por la comida en la gran pantalla

Compartir







Brad Pitt es una de las grandes estrellas del cine estadounidense y el primer actor en ser nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People en dos ocasiones. La estrella, que acaba de estrenar la película sobre Fórmula 1 'F1', ha interpretado papeles de lo más variados a lo largo de su extensa carrera, pero ¿qué tienen en común casi todos sus personajes? Que aparecen comiendo en sus películas, una curiosidad que cuenta con una explicación y que ha dado pie a un llamativo estudio.

Cuantas más calorías, más éxito para Brad Pitt

El usuario LundgrensFrontKick hizo un estudio de la filmografía de Brad Pitt antes de publicar en Reddit un hilo en el que concluye: “Las películas de Brad Pitt tienen más éxito entre la crítica y el público cuando come más”. El autor de este análisis expone con detalle que las cintas en las que el actor consume más de 200 calorías tienen mejores valoraciones, además de haber obtenido mejores cifras de taquilla, que aquellos largometrajes en los que come menos o nada. Los largometrajes en los que toma más de 200 calorías tienen una puntuación promedio de 7 en IMDb, un 67% en Rotten Tomatoes y han recaudado 143 millones de dólares de media. En cambio, las cifras bajan a un 6,8 en IMDb, un 61 % en Rotten Tomatoes y 110 millones de dólares si nos fijamos en las películas en las que no come tanto. Para las que no incluyen ninguna escena suya comiendo, los resultados son de 6,9 en IMDb, 64% en Rotten Tomatoes y 68 millones de dólares recaudados.

Este análisis aporta datos tan curiosos como que Pitt consumió el 82,5 % de todas sus calorías en el cine durante los años 90 y los 2000, ya que a partir de 2010 bajó su cantidad de comida engullida en la gran pantalla. También señala que el actor aparece comiendo muslos de pavo en varias de sus películas más populares, como ‘El curioso caso de Benjamin Button’, ‘Troya’, ‘Cool world’, ‘Amor a quemarropa’ y ‘Leyendas de pasión’.

PUEDE INTERESARTE El restaurante de Menorca en el que Michael Douglas ha comido con su hija Carys

La explicación de Pitt a su amor por la comida

Algunos fans de Brad Pitt dirán que al actor simplemente le gusta comer como a cualquier otra persona, pero también hay quienes consideran que el enseñar a una estrella de su categoría comiendo contribuye a reflejarlo de una manera más cercana y accesible. El hecho de que un actor coma en una escena puede ser solo debido a exigencias del guion. Caroline Liem, directora de casting, alabó las habilidades de Pitt a la hora de comer de forma natural delante de una cámara en un artículo de The Washington Post: “Es el Laurence Olivier de la comida. Hace que parezca que un ser humano come, y eso no se ve a menudo. Simplemente es uno con la comida”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pitt ganó el Óscar a mejor actor de reparto por ‘Érase una vez en… Hollywood’, donde sale cocinando y disfrutando de unos macarrones con queso. Durante la promoción de la película dirigida por Quentin Tarantino, el propio intérprete habló sobre su curiosa relación con la comida en la gran pantalla en unas declaraciones que recoge el portal JOE. Margot Robbie, su compañera en la cinta, se dio cuenta de que él sale comiendo en muchos de sus largometrajes, a lo que el aludido respondió: “Me gusta mantenerme ocupado, soy de picoteo por naturaleza”.

El actor explicó que come en sus películas porque le gusta hacerlo, pero también porque a veces sus personajes lo necesitan. Mencionó el caso de Rusty, el ladrón de la saga cinematográfica que arrancó con ‘Ocean’s eleven’, quien engulle hamburguesas, nachos y palomitas, entre otros productos. El estadounidense comentó que es un personaje que no tiene tiempo para comer con calma: “Siempre estaba corriendo, siempre en movimiento, pensé que nunca podría sentarse a comer bien, así que siempre tenía que agarrar algo mientras estaba corriendo”.

Más comidas de Brad Pitt en el cine

Una de los momentos más recordados de Brad Pitt en ‘¿Conoces a Joe Black?’ es su peculiar forma de tomar mantequilla de cacahuete, para dejar claro que su personaje nunca antes había comido. Otra película suya en la que la comida aparece en repetidas ocasiones es ‘Moneyball’, en la que su manera de engullir comida rápida refleja su estrés ante del campeonato de béisbol y su estilo de vida acelerado. En ‘El curioso caso de Benjamin Button’ comparte con Tilda Swinton un poco de caviar, un producto que no está al alcance de cualquiera. Las ratas son su comida favorita en ‘Entrevista con el vampiro’, definiéndose así como un buen vampiro que no se alimenta de sangre de seres humanos. En cambio, su snack preferido en ‘Bullet Train’ son los guisantes con wasabi, una especia picante que se usa en la cocina de Japón, país en el que transcurre el título.