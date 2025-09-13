Celebra el Día Internacional del Chocolate descubriendo las historias de celebridades que crearon sus propios chocolates

El Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 septiembre, una fecha que coincide con el nacimiento de dos figuras ilustres vinculadas a dicho alimento: el empresario estadounidense Milton S. Hershey, fundador de la compañía de chocolate Hershey’s, y el novelista británico Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

Numerosas celebridades de todo tipo han confesado ser fans de este manjar y que no pueden dejar de comer chocolate, pero algunas de ellas son especialmente golosas y han ido más allá. A continuación repasamos las historias de varios famosos que han creado sus propias marcas de chocolate o que han colaborado con expertos en la materia para lanzar tabletas al mercado.

El chocolate vegano de Billie Eilish

Antes de enseñar cómo hacer su versión vegana del chocolate de Dubái en casa, Billie Eilish había lanzado su propio chocolate vegano. La cantante encontró el chocolate de iChoc en un mercado alemán y se convirtió en su favorito, por lo que en 2021 decidió colaborar con esta marca: “Descubrí esta tienda en Berlín que tenía el mejor chocolate vegano que había probado y desde entonces es el único chocolate que uso para todo. Así que creé mi propia tableta con ellos”. La llamó ‘Happier than ever’, inspirándose en su segundo disco, y es una tableta de chocolate vegana con un 37 % de cacao y de edición limitada. Sus ingredientes son leche de arroz en polvo, manteca de cacao, azúcar de caña sin refinar, licor de chocolate, polvo de chufa, pasta de avellana y extracto de vainilla Bourbon.

El chocolate africano de Ben Affleck

Ben Affleck combinó su labor solidaria con su amor por el chocolate en un proyecto que dio a conocer en 2012, cuando estaba promocionando su película ‘Argo’. El actor es el fundador de la Iniciativa del Congo Oriental, cuyo objetivo es apoyar a la población del país africano. Dentro de su trabajo en esta ONG, logró conectar a los productores locales de cacao de la zona con fabricantes de chocolate internacionales.

Gracias a Affleck pudieron nacer las tabletas Congo, hechas con cacao congoleño en colaboración con Theo Chocolate. Esta empresa estadounidense ha seguido contando con los agricultores del Congo desde entonces. “No se trata de ayuda ni de dinero, sino de llevarles a un lugar donde puedan fabricar en el mercado libre para que puedan vender su producto... Así tendrán un negocio estable donde la gente puede ganar dinero con su propio trabajo”, declaró el intérprete.

La tienda de chocolates de Paul Rudd y sus amigos

Cuando no está ocupado con rodajes, Paul Rudd reside en Rhinebeck, un pueblo en el estado estadounidense de Nueva York. Allí tiene un negocio muy querido por los vecinos, ya que es uno de los propietarios de la tienda de dulces Samuel’s Sweet Shop (42 East Market Street, Rhinebeck, Nueva York). Cuando el propietario original del negocio falleció de repente en 2014, el actor y su esposa Julie Rudd, que eran clientes habituales, decidieron formar equipo con otros intérpretes para evitar que el local echara el cierre. Se unieron a Andy Ostroy y al matrimonio formado por Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton para mantener el establecimiento abierto, donde venden chocolates artesanales hechos a mano, entre otros dulces.

Las chocolatinas de Maria Sharapova

Años antes de retirarse del mundo de tenis, Maria Sharapova lanzó su marca de dulces Sugarpova, que acabó convirtiéndose en un negocio muy rentable. Varios medios británicos indican que invirtió inicialmente unos 465.000 euros en esta empresa y, tras aproximadamente una década de recorrido, en 2023 tenía un valor de más de 174 millones de euros. Sus caramelos, gominolas y chicles tienen origen español, ya que se fabrican en Murcia. La extenista rusa también apostó por las chocolatinas con distintos sabores, rellenas de caramelo o de galletitas de chocolate blanco.

Los chocolates de MrBeast que superan a sus vídeos

MrBeast es el youtuber más seguido del mundo, pero no todo su dinero procede de la publicación de vídeos. El estadounidense anunció en 2022 la creación de Feastables, su propia marca de tabletas de chocolate, con la que ha triunfado a lo grande. Un artículo del medio especializado en tecnología The Verge expuso el gran crecimiento de la compañía, concluyendo que MrBeast va a ganar más dinero vendiendo chocolates que con sus vídeos. Para 2025, Feastables espera unos ingresos de 520 millones de dólares, cifra que tiene previsto crecer a 780 millones de dólares en 2026. Las tabletas se comercializan en múltiples países, incluido España, y vienen en variedades como chocolate original, con leche, con sal marina, crujiente de quinoa, con almendras o con mantequilla de cacahuete.