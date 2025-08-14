Daniel Brito 14 AGO 2025 - 16:00h.

El actor asegura que este producto chileno es de sus favoritos para montarse un buen desayuno

Pedro Pascal ha conseguido, a sus 50 años, convertirse en el actor del momento. Ya hace una década causó sensación con su participación en ‘Juego de Tronos’, pero en los últimos años con ‘Narcos’, ‘The Last of Us’, ‘Gladiator 2’ o las recientes ‘Los 4 Fantásticos’ y ‘Materialistas’ lo han convertido en un imprescindible de la pequeña y gran pantalla. La fama del chileno es tal que ya no se escapa de ningún tema de conversación, tampoco de la parte gastronómica.

Por ejemplo, para ‘Los 4 Fantásticos’ él y el resto del elenco grabaron algunas escenas en Oviedo, por lo que durante las premiers fue preguntado por ello, alabando la “comida espectacular” que probó durante su estancia en España mientras grababa, aunque no se sabe dónde comió junto al resto de sus compañeros de reparto y equipo técnico.

Su desayuno ideal

Sin embargo, hace unos años, durante una entrevista con Jon Favreau en LADbible TV explicó como sus raíces chilenas están muy presentes en su alimentación, concretamente en el desayuno, donde casi nunca falta un producto típico de su país.

Durante esa charla Pedro Pascal explicó que la marraqueta es algo que casi nunca falta en sus desayunos. “Es mi favorito. Es un desayuno o para la hora del té. La marraqueta es un pan muy bueno de Chile”, explicó entonces el intérprete sobre este pan popular en Sudamérica, pero sobre todo en su país natal.

De esta manera, Pascal contó que sus desayunos suelen ser este pan con palta, que es como en algunas zonas de Sudamérica se conoce al aguacate. Así, muele el aguacate le añade sal y aceite de oliva y lo extiende por la marraqueta. “Te lo comes fresco y es un snack muy saludable”, dijo.

¿Qué es la marraqueta?

La marraqueta, también conocido como pan batido o pan francés, es un pan muy consumido en Chile, pero también en zonas de Bolivia y de Perú, que se elabora con harina blanca de trigo, agua, levadura y sal, pero que lo diferencia de otros panes en su tiempo de fermentación, que es mayor que el de otros.

Además, se caracteriza por la forma tan peculiar que se le da, ya que es como si varios panes pequeños formaran uno solo que pueden separarse con gran facilidad, además de ser un pan crujiente.