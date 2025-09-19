Daniel Brito 19 SEP 2025 - 15:00h.

La influencer ha explicado cómo gestionan la alimentación de su hija a través del método BLW y cómo la ha ayudado a avanzar en su relación con la comida

Dulce y energética: la receta para que Dulceida y Alba Paul disfruten aún más de ser mamás

En unas semanas Aida Domènech, conocida como Dulceida, celebrará el primer cumpleaños de su hija Aria, que nació el pasado 15 de octubre de 2024. Desde entonces, tanto ella como su pareja Alba Paul han querido mantener la intimidad de su hija, aunque en ocasiones han dado pinceladas de su vida y de qué métodos utilizan como madres en distintos aspectos de la vida de la niña, como su alimentación.

Precisamente a través de sus redes sociales la influencer ha hablado de que llevan tiempo empleando el método Baby Led Weaning (BLW) en la alimentación de Aria, uno que en los últimos años se ha vuelto muy popular en las familias para ayudar a la estimulación de los bebés con la comida.

“Hoy mientras Aria comía la miraba y pensaba en lo feliz que estoy de haber empezado desde el principio la alimentación complementaria con el método BLW. Es increíble lo que aprende y cómo, poco a poco, ves una evolución brutal”, ha desvelado Dulceida sobre el proceso que han vivido con la alimentación de su hija.

No obstante, también puntualiza que siempre la acompañan y están atentas porque “alguna vez sigue teniendo arcadas, pero ella solita lo gestiona fenomenal. Ya hace la pinza y ahora está aprendido a usar los cubiertos”.

“Sé que da respeto muchas veces, pero es una maravilla ver cómo avanza”, dice la influencer, que también admite que al principio a la niña le costaba comer y más bien experimentaba. “Nunca me preocupé porque sabía que era parte del proceso y ahora hay días que come genial y otros que solo picotea, juega y acaba la mayoría en el suelo”.

Así es el método BLW

Tal y como indica la Academia Española de Nutrición y Dietética, el método BLW se caracteriza sobre todo por “iniciar la alimentación complementaria con alimentos sólidos sin pasar por los tradicionales triturados”.

De esta manera, la idea clave es que se les ofrezcan a los bebés alimentos saludables en trozos de un tamaño adecuado y que sean blandos parra que con las encías puedan comerlos. Una de sus características es que los padres no les dan de comer a los niños con la cuchara, sino que son ellos mismos los que se gestionan, siempre con los progenitores cerca para supervisar el proceso y evitar posibles atragantamientos, como subrayaba Dulceida.

El método BLW permite a los bebés a tener una mejor relación con la comida e incluso a gestionar sus señales de hambre y de saciedad. Además, su uso está relacionado con un menor riesgo de sobrepeso y de obesidad y de aceptación a nuevos alimentos.

La recomendación principal es comenzar a partir de los seis meses con este método, cuando los bebés suelen mantenerse ya sentados y muestran interés por la comida más allá de la leche, comenzando a tener más autonomía con los movimientos de sus manos.

¿Cómo empezar?

No existen alimentos concretos, pero se aconseja hacerlo con frutas hortalizas o legumbres ya cocidas, además de pan, pasta o cereales, huevo y pequeños trozos de pescado y de carne.