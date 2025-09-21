El otoño invita a volver a disfrutar de las comidas más contundentes, lo que es un peligro para nuestra línea

Cada chef tiene unos trucos propios adaptados a su estilo para que esto no ocurra

El otoño es una temporada que invita a volver a disfrutar de las comidas más contundentes y reconfortantes. Sin embargo, eso no significa que debamos resignarnos a ganar peso. Son muchos los consejos que podemos aplicar para ello, pero vamos a tratar de centrarnos en los verdaderos expertos, los chefs más renombrados para ello. Esto es lo que tienen que decir Jamie Oliver y Giada De Laurentiis, sobre cómo es posible disfrutar de platos deliciosos y saludables durante esta estación sin llevarnos puestos unos kilos de más.

Jamie Oliver: Aprovechando los ingredientes de temporada

Jamie Oliver es conocido por tratar de poner el foco en la cocina saludable y sostenible, especialmente utilizando ingredientes de temporada -por favor tratemos de olvidar la paella de chorizo-. Estos son algunos de sus secretos para disfrutar del otoño sin comprometer nuestra salud:

Incluir vegetales de otoño en tu dieta : Jamie recomienda incorporar vegetales de raíz como la calabaza, los nabos, y las zanahorias blancas, que son abundantes en otoño. Estos vegetales no solo son nutritivos sino que también aportan un sabor reconfortante a cualquier plato. Un ejemplo es su "Curry oloroso de calabaza", un curry de calabaza con especias que es tan saludable como capaz de saciar el hambre.

: Jamie recomienda incorporar vegetales de raíz como la calabaza, los nabos, y las zanahorias blancas, que son abundantes en otoño. Estos vegetales no solo son nutritivos sino que también aportan un sabor reconfortante a cualquier plato. Un ejemplo es su "Curry oloroso de calabaza", un curry de calabaza con especias que es tan saludable como capaz de saciar el hambre. Sopas reconfortantes : Las sopas son una excelente manera de incluir muchos vegetales en una comida. Jamie sugiere preparar sopas con ingredientes otoñales como su "Sopa de manzana & apio", que combina manzanas y apio nabo, ofreciendo una mezcla de sabores dulces y a la vez terrosos que es perfecta para los días más fríos.

: Las sopas son una excelente manera de incluir muchos vegetales en una comida. Jamie sugiere preparar sopas con ingredientes otoñales como su "Sopa de manzana & apio", que combina manzanas y apio nabo, ofreciendo una mezcla de sabores dulces y a la vez terrosos que es perfecta para los días más fríos. Platos completos y nutritivos : Otra de sus recomendaciones es preparar platos completos y equilibrados como el "Allotment Cottage Pie", una versión de la receta típica inglesa del pastel de pastor, pero cargada de vegetales otoñales como champiñones, puerros y zanahoria blanca.

: Otra de sus recomendaciones es preparar platos completos y equilibrados como el "Allotment Cottage Pie", una versión de la receta típica inglesa del pastel de pastor, pero cargada de vegetales otoñales como champiñones, puerros y zanahoria blanca. Desayunos saludables: Para comenzar el día con energía, Jamie aconseja tomar desayunos saludables y equilibrados. Un buen ejemplo es sus "Gachas de coco de cuatro cereales con frutas otoñales", una papilla de cuatro granos diferentes con frutas de otoño que no solo es deliciosa, sino también rica en fibra y nutrientes.

Giada De Laurentiis: Sabor y salud a la italiana

Giada De Laurentiis, con su estilo característico de cocina italiana, mucho más cercano a nuestro estilo de mediterráneo de alimentación, también ofrece consejos para disfrutar de la comida otoñal sin ganar peso:

Enfoque en las proteínas magras y vegetales : Giada sugiere preparar platos que sean ricos en proteínas magras y vegetales. Por ejemplo, su "Pavo boloñesa" usa pavo molido en lugar de carne de vaca, reduciendo así la grasa saturada a la vez que mantiene el sabor característico de este plato.

: Giada sugiere preparar platos que sean ricos en proteínas magras y vegetales. Por ejemplo, su "Pavo boloñesa" usa pavo molido en lugar de carne de vaca, reduciendo así la grasa saturada a la vez que mantiene el sabor característico de este plato. Platos ligeros pero satisfactorios : Giada es famosa por sus platos que son ligeros pero satisfactorios. Un buen ejemplo es su "Spaghetti limón", un plato simple pero sabroso que utiliza limón para añadir un toque extra de frescura sin necesidad de usar salsas más pesadas.

: Giada es famosa por sus platos que son ligeros pero satisfactorios. Un buen ejemplo es su "Spaghetti limón", un plato simple pero sabroso que utiliza limón para añadir un toque extra de frescura sin necesidad de usar salsas más pesadas. Incorporación de hierbas y especias : Para mantener los platos interesantes y llenos de sabor sin añadir calorías extra, Giada recomienda usar muchas hierbas frescas y especias. Esto no solo mejora el sabor de los alimentos sino que también ofrece beneficios adicionales para la salud.

: Para mantener los platos interesantes y llenos de sabor sin añadir calorías extra, Giada recomienda usar muchas hierbas frescas y especias. Esto no solo mejora el sabor de los alimentos sino que también ofrece beneficios adicionales para la salud. Postres saludables: Giada también tiene soluciones para los postres. Sus "Manzanas al horno con ricota y miel" son un ejemplo perfecto de cómo se puede disfrutar de un postre dulce sin excederse en calorías.

Consejos prácticos para sobrevivir al otoño sin ganar peso

Tanto Jamie como Giada coinciden en que planificar los menús de la semana ayuda a mantener una dieta equilibrada y evita caer en la tentación de consumir alimentos poco saludables. Esto supone preparar y congelar comidas que puedan ser fácilmente recalentadas en los días que estamos más ocupados.

Preparar estas comidas en casa no solo permite tener un mejor control de los ingredientes y las porciones, sino que también es una actividad que puede disfrutarse en familia. Ambos chefs fomentan la cocina casera como una manera de asegurarse de que la dieta sea saludable y equilibrada.

También es importante estar atentos a las porciones que tomamos para evitar posibles excesos de calorías. Jamie Oliver sugiere usar platos más pequeños y servir porciones moderadas, mientras que Giada enfatiza la importancia de escuchar a tu cuerpo y detenerte cuando te sientas satisfecho, que no es lo mismo que estar lleno.

Otro aspecto al que hay que prestar atención es a la necesidad de mantenerse bien hidratado, especialmente cuando las temperaturas comienzan a bajar y tendemos a beber menos agua. Jamie Oliver recomienda beber al menos de seis a ocho vasos de agua al día, e incluir infusiones de hierbas para variar esta ingesta.

En resumen, disfrutar del otoño sin ganar peso es completamente posible con las estrategias adecuadas. Siguiendo los consejos de Jamie Oliver y Giada De Laurentiis, se pueden preparar comidas deliciosas y nutritivas que aprovechan los mejores ingredientes de la temporada, asegurando que la dieta que seguimos sea tan equilibrada como placentera.