El alimento que favorece la digestión y reduce la hinchazón abdominal

Todos lo conocemos, aunque en ocasiones lo podemos llegar a confundir con el perejil por su aspecto, porque en sabor no tiene nada que ver. Hablamos del cilantro, una hierba aromática de la familia de las apiáceas que no es del gusto de todo el mundo en parte por su aroma y sabor potente que se cree que procede del norte de África y de zonas del sur de Europa. Una de sus grandes características es la frescura que aporta su sabor y, pese a que se le atribuyen propiedades medicinales, la Academia Española de Nutrición y Dietética expone que esta afirmación no cuenta con el respaldo científico, aunque sí con determinadas propiedades que podemos aprovechar.

El cilantro es rico en muchos nutrientes y sustancias diferentes que nuestro organismo puede aprovechar. El problema es que, al ser una hierba aromática, es complicado que se llegue a consumir la cantidad suficiente y relevante para obtener esos beneficios.

¿Qué aporta el cilantro?

No obstante, a partir de 100 gramos el cilantro fresco es rico en vitamina C, aunque si hablamos de las hojas secas y de las semillas lo son en vitamina K. Pero no son los únicos aportes que tiene esta hierba aromática con la que acompañamos nuestros platos, pues también es rico en vitaminas como la A, B1 o B2, pero también en fibra o minerales como el hierro, el calcio, el fósforo o el magnesio. Además, se le suma que aporta betacarotenos o sustancias fitoquímicas como los polifenoles, clorofilas o flavonoles.

¿Y cómo nos ayuda?

Entre los beneficios que su consumo puede aportar a nuestro organismo está la mejora de los procesos digestivos, especialmente aliviando el estreñimiento, la hinchazón abdominal o los gases.

Tampoco hay que olvidar que tiene un potente efecto como antiinflamatorio e incluso antiséptico, por lo que históricamente ha sido utilizado como tratamiento en determinadas dolencias. Pero volvemos a lo anterior, su consumo suele ser puntual y bastante limitado, por lo que no se suele consumir lo suficiente para disfrutar de esos beneficios.

¿Cómo incluirlo en la dieta?

Lo cierto es que el cilantro tiene muchas posibilidades en la cocina, especialmente para dar sabor e intensidad a los platos. Lo más popular es añadirlo a platos de origen mexicano como el guacamole o los tacos, mientras que en la gastronomía española es utilizado especialmente para preparar el mojo verde de las Islas Canarias.

En todo caso, se utiliza en muchas salsas y también en típico en el curry indio o en el ceviche. Todo es cuestión de echarle imaginación e ir probando para encontrar la combinación de sabores perfecta e introducir de forma más frecuente el cilantro en nuestra dieta.