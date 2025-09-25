Los supermercados más baratos y caros de España en 2025, según la OCU

Daniel Brito 25 SEP 2025 - 13:00h.

Según la OCU la cesta de la compra vuelve a subir, pero no en todos los supermercados y ciudades de la misma manera

El truco que usan los supermercados para que compres más fruta

No es ninguna sorpresa. La cesta de la compra es cada vez más cara y eso se nota en el bolsillo, sobre todo dependiendo de la zona de España en la que se viva, ya que dependiendo de la ubicación nos vamos a encontrar con unos precios más altos o más moderados, tal y como ha señalado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su nuevo informe, donde subraya que la cesta ha subido un 3% respecto al 2024.

No obstante, si nos centramos en los alimentos frescos la subida es todavía mayor. Si hablamos de comprar frutas, verduras, carnes o pescados, la subida media en los supermercados se eleva al 8%, un porcentaje muy por encima si se compara con las marcas blancas, con una subida de un 1’5% o de las marcas líderes, con un 0’3% más, tal y como detalla la OCU.

Ahora bien, esta subida de los precios un año más, ¿cómo se ha plasmado en las diferentes cadenas de supermercados? ¿Suben los precios de igual manera en todos? ¿Dónde es más barato ir a hacer la compra? La OCU ha dado todos los detalles tras su análisis anual.

Los supermercados más baratos y caros en España

No en todas las cadenas de supermercado la cesta de la compra ha subido igual. Tras analizar las principales cadenas, Hipercor (7%), Lidl (6’8%), Supercor (6’1%), El Corte Inglés (5’1%) y Aldi (5%) son los establecimientos que, de media, más han elevado sus precios en 2025.

Por el contrario, y aunque se mantienen por debajo de la media, los supermercados más baratos también suben sus precios, aunque de una forma más moderada. De esta manera, los que menos suben son Alcampo (0’5%), Carrefour (1%), Eroski (1%), Gadis (1%) y Superco (1’1%).

Sin embargo, la OCU aclara que de las 183 localidades en las que se han analizado los precios en 42 de ellas hacer la compra es más barato en Alcampo y en 8 en MiAlcampo, aunque puntualizan que la más barata en genera es la cadena Dani, pero que solo se encuentra en localidades de Granada, Málaga, Jaén y Almería.

También destacan cadenas como el Consum, la más barata en 21 localidades, Lidl y Superco con 18 localidades, Family Cash con 17, Aldi con 16 o Mercadona con 14. En contra, las cadenas Sánchez Romero, Supercor y Sorli Discau se mantienen entre los supermercados donde más caro es llenar el carrito de la compra.

El coste de la cesta

La OCU subraya el coste de la cesta de la compra anual en unos 6.259 euros en un hogar medio, aunque también destaca que la diferencia entre comprar en la tienda más cara y más barata de una ciudad puede suponer una diferencia al año de 1.132 euros.

Eso sí, la diferencia también depende de la ciudad. Por ejemplo, en Madrid la diferencia entre hacer la compra en el supermercado más caro y el más barato supone un ahorro anual de 4.270 euros, mientras que en otras ciudades como León, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo o Gijón el ahorro se sitúa entre los 1.900 y los 2.000 euros.

Los alimentos que más han subido

Que la cesta de la compra vaya al alza se debe a que hay determinados alimentos en los que su precio ha ido escalando. El que más, según la OCU, el café molido, que ha subido un 136% desde 2021, seguido de el plátano de Canarias (un 101% más desde 2021), los huevos (un 105%) o los limones (un 41%).