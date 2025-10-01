Jennifer Aniston mezcla varias bebidas e ingredientes a primera hora de la mañana

La actriz consume un producto en polvo que promete multitud de beneficios para la salud

Jennifer Aniston se convirtió en una estrella gracias a su papel como Rachel Green en ‘Friends’, pasando a ser una de las actrices más codiciadas en la industria del cine y de la televisión, pero también en un icono de estilo muy influyente. Sus seguidoras ya no solo quieren copiar su peinado, sino también sus secretos de belleza. Más de 30 años después del estreno de la serie que cambió su vida, la estadounidense ha dado algunos detalles sobre su rutina diaria y cómo se cuida para estar en forma pasados los 50 en una entrevista para People.

La intérprete compartió cuál es la bebida que toma cada mañana al levantarse y antes de su entrenamiento físico: “Bebo ARMRA Colostrum a primera hora de la mañana, con agua a temperatura ambiente y un limón entero exprimido en ella”. Además, contó que a veces añade algunos ingredientes más a la mezcla, especialmente durante los meses más fríos del año: “Pongo una cucharadita de jengibre, que es bueno para la digestión y el sistema inmunitario, y luego le pongo una gotita de miel de manuka. Está delicioso servido caliente”.

Qué es ARMRA Colostrum, la bebida de Jennifer Aniston

ARMRA Colostrum es un calostro bovino que se presenta como “el primer alimento bioactivo que reconstruye tu barrera inmune”. Calostro es el término que se usa para referirse a la primera leche que da la hembra después de dar a luz. La citada marca afirma que su producto es el único de calostro bovino optimizado exclusivamente para la salud humana: “Nuestra tecnología patentada de pasteurización BioPotent de cadena fría conserva sus más de 400 nutrientes bioactivos en su forma cruda, potente y biodisponible”. La compañía consigue calostro puro gracias a vacas alimentadas con pasto en granjas lecheras familiares de Estados Unidos.

Sus creadores describen el calostro como “oro líquido” y como “una armadura para tu cuerpo”. Según explican, esta bebida ofrece múltiples “beneficios transformadores para una mejor salud y rendimiento”. Fortalece el sistema inmunitario, optimiza el microbioma, refuerza la salud intestinal, cuida el cerebro para evitar bajones, mejora la energía y el estado de ánimo, regula el sueño y el metabolismo, impulsa la regeneración de las células, contribuye a tener una piel más luminosa, impulsa el crecimiento del cabello y también mejora el rendimiento atlético y la recuperación.

El producto ARMRA Colostrum Immune Revival (calostro ARMRA reactivación inmunológica) se vende en polvo dentro de un tarro. El precio sin descuento que muestra su página web oficial cambia en función de la variedad. Sin sabor se presenta en un frasco de 120 gramos por 109,99 dólares, mientras que con sabor el envase es de 100 gramos y el coste sube a 119,99 dólares. Entre los sabores disponibles están melocotón, naranja y sandía, a los que se les añade extracto de estevia.

Su programa de fitness

Jennifer Aniston colabora con Pvolve, un programa de fitness al que presta su imagen y que se describe como “un entrenamiento funcional clínicamente probado que utiliza equipos de resistencia para esculpir y fortalecer el cuerpo, para obtener resultados inigualables hoy y a largo plazo”. La actriz explicó en People que no está de acuerdo con el lema “sin dolor ni hay recompensa”, que se utiliza muchas veces a la hora de hablar sobre hacer ejercicio: “Eso no es para nada cierto. En realidad, puedes conseguir recompensas sin dolor. Puedes disfrutar de tu entrenamiento, no romper tu cuerpo y tener una transformación increíble”.

La estrella afirmó que este entrenamiento, entre todos los que ha probado a lo largo de su carrera, es el que más ha logrado cambiar su cuerpo. Además, destacó que no le genera rechazo o le da miedo, ya que se adapta al tiempo que tiene disponible, y que le ha permitido definir músculos que ni siquiera sabía que existían.