Qué quiere decir cuando pone 'especial' en la lata de tu cerveza

Daniel Brito 05 OCT 2025 - 13:00h.

Palabras como 'especial' es la etiqueta de una cerveza no tiene nada que ver con estrategias de marketing, sino con la ley

Seguramente te habrás dado cuenta cada vez que vas al supermercado que hay unas cervezas que vienen en lata o con etiquetado verde y otras con uno rojo, incluso siendo de la misma marca. Ese color no viene dado por cuestiones de marketing, sino que se hace para diferenciar un tipo de cerveza de otro, sobre todo en relación a una palabra que marca la diferencia principal: ‘especial’. ¿Lo son más aquellas que tienen presente esta palabra en su etiquetado?

¿Qué quiere decir 'especial'?

Que una cerveza tenga en su lata o etiqueta tenga puesto ‘especial’ no es ninguna estrategia de marketing, sino que se trata de una exigencia técnica que la ley obliga a señalar para reconocer así un determinado tipo de cerveza según su elaboración.

El beer sumiller Miguel Sánchez explica en un vídeo en sus redes sociales que “la ley obliga a utilizar este término en función de cómo está hecha la cerveza”, en este caso el Extracto Seco Primitivo (ESP), que es el porcentaje de ingredientes orgánicos presentes en el mosto antes de pasar por el proceso de fermentación que crea la cerveza que luego nos tomamos en el aperitivo.

De esa concentración surge luego el sabor o la graduación alcohólica de cada cerveza y, por tanto, si va a llevar el ‘especial’ en su etiqueta o no. “En España las cervezas se clasifican en función de la chicha que tiene el líquido antes de fermentar. A eso lo llamamos Extracto Seco Primitivo”, explica el beer sumiller.

Así se diferencian las cervezas

“Cuanto más concentrado está, más alimento tiene para que las levaduras lo conviertan en alcohol y sabor. Si el ESP está entre el 7% y el 11%, es decir si es ligerito, sale una cerveza más suave en sabor y en alcohol”, cuenta Miguel Sánchez sobre las cervezas que suelen venir en una lata verde.

No obstante, en caso de que esté un poco más concentrado, con un ESP de entre el 11% y el 15% “sale lo que llamamos una cerveza ‘especial’ con algo más de alcohol, cuerpo y sabor”, las de las latas rojas. Pero no son las únicas cervezas que se clasifican, ya que se está aún más concentrado que las cervezas especiales con un porcentaje superior al 15% “estaríamos hablando de cervezas ‘extra”.

Así que no, cuando te encuentras un ‘especial’ en tu cerveza no es que esta sea especial como tal, sino que es un término que indica la forma en la que se ha elaborado y también el grado de alcohol que contiene.