12 OCT 2025

La cantante ha aprovechado su estancia en París para probar los populares pasteles del chef Cédric Grolet, uno de los pasteleros más famosos del mundo

Cédric Grolet es considerado uno de los mejores pasteleros del mundo. Las creaciones del chef francés no solo se venden como churros, sino que también son todo un fenómeno en las redes sociales gracias, sobre todo, a sus formas de frutas. Debido a su fama, la cantante Emilia Mernes ha subido un vídeo a sus redes sociales en donde muestra, aprovechando su estancia en París por la Semana de la Moda, su cata de algunos de los pasteles del chef. “Mi ídolo pastelero después de mi papá”, reconoce.

“Tenía muchas ganas de probar estos pasteles con forma de frutas”, reconoce y, nada más abrir el primero, con forma de limón, llega su gran sorpresa: “son enormes”. La cantante admite que este primer pastel de su degustación está bien, puntualizando que es importante que te guste mucho el limón por la potencia de su sabor.

El siguiente postre que prueba poco tiene que ver con las frutas, ya que simula ser palomitas como las del cine, o como ella las llama: pochoclos. “Es como cuando comes las caramelizadas. Me encantó”, dice la cantante, que lo prueba junto a su pareja, el rapero Duki, que también aprueba con nota este bocado.

Otro de los pasteles que prueba es el de pistacho, uno de los que más ganas tenía de probar Emilia Mernes. “Una locura. Es un 9’5. Está al borde de la perfección. Cédric te amo con todo mi corazón”, dice la cantante sobre este pastel que, sin duda ha sido su favorito y el de Duki.

Para continuar la artista lo hace por partida triple con tres pasteles diferentes. El primero de ellos es uno en forma de cacahuete que para la pareja rápidamente se convierte en uno de sus favoritos.

El siguiente es en forma de nuez, que Duki admite que se convierte en su favorito de todos los que han probado hasta el momento. Por último, catan otro dulce de pistacho distinto al anterior, otro aprobado más del que Emilia puntualiza que “está bueno porque no te empalaga”.

La pareja prosigue con los dulces con forma de frutas, empezando con un membrillo del que destacan su suavidad y que no llega a empalagar. En cuanto al mango y a la manzana la artista admite que están muy buenos, pero que se queda con el membrillo.

Para terminar, prueban una tarta que también habían pedido que, según sus palabras, además de buena está “muy cremosa” o, según Duki “como un tiramisú sin café” por su textura en boca. Una cata en la que sin duda han podido probar a conciencia gran parte de la obra pastelera de Grolet: “una gran experiencia, me encantaron. Vale la pena, recomiendo que los prueben”.