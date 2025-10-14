Tenedor, cuchara o varillas: qué es mejor para batir los huevos

Daniel Brito 14 OCT 2025 - 17:00h.

Aunque el tenedor parezca la opción más cómoda, lo cierto es que no es la más adecuada para mantener la cremosidad del huevo

¿Podemos cocer los huevos crudos junto con patatas o pasta?

El huevo es un ingrediente de lo más versátil. Lo mismo se incorporan a la masa de un bizcocho o de una tarta que te los haces fritos, cocidos para integrarlos en una ensalada, o los bates para hacerte una buena tortilla o revuelto. Y precisamente en cómo se baten lo huevos hay un debate: ¿es ideal hacerlo con tenedor? ¿O queda mejor la consistencia si se hace con cuchara? ¿Cuándo sería idóneo usar las varillas? Sí, batir un huevo tiene más historia de lo que parece.

Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, y saber qué pasa con el huevo cuando lo bates de una manera u otra te puede ayudar a decantarte por una forma de batirlos.

Qué pasa al batirlos con tenedor

Lo más probable es que desde siempre hayas batido los huevos que vas a utilizar para una tortilla, un envuelto o el que vas a utilizar para empanar un filete con tenedor. Es una forma rápida y sencilla de conseguir el resultado que deseamos. Sin embargo, cuando batimos el huevo con un tenedor rompemos su estructura y hacemos que se introduzca aire, creando esa especie de espuma y burbujas sobre la masa amarilla.

Es verdad que no pasa nada grave porque esto ocurra, pero sí que es verdad que el resultado final del revuelto o de la tortilla será mucho menos cremoso, con una textura mucho más gomosa. ¿Cómo batir los huevos entonces? La mejor opción la tienes al lado del tenedor: la cuchara.

¿Por qué la cuchara es mejor opción?

Al hacerlo con la cuchara se introduce mucho menos aire en la mezcla, por lo que el resultado final es muchísimo más cremoso, siendo una opción ideal para las tortillas o también cuando se baten los huevos para hacer las masas. Si se va a hacer una tortilla francesa siempre hay que batir más el huevo, pero si solo quieres para, por ejemplo, pintar una empanada que vas a hornear, con batir levemente sin que coja aire es suficiente.

No obstante, siempre puedes seguir utilizando el tenedor si te es más cómodo o el resultado de tus platos es de tu agrado, aunque el tenedor sigue siendo una buena opción para montar las claras de huevo, para lo que es necesario que entre mucho aire que cree esa espuma clave en determinadas preparaciones.

Eso sí, para estos casos, más que el tenedor, lo idóneo es que se utilicen las varillas, ya que permiten que se introduzca mucho más rápido el aire a la mezcla, por lo que es el mejor método para ello.