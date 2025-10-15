Daniel Brito 15 OCT 2025 - 17:03h.

Sorropotún: así se hace el plato favorito de David Bustamante, típico de su pueblo

En las últimas semanas David Bustamante ha sido noticia, más que por su música, aún estando en plena gira por su disco 'Inédito', por su cambio físico. Si bien es cierto que el cantante ha sufrido bajadas y subidas de peso a lo largo de su carrera, en este caso la explicación está en que dejó de fumar y eso le llevó a engordar. Él mismo reconoce en Men’s Health que “ha sido la mejor decisión de mi vida, lo que pasa que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar”.

El artista sostiene que dejar de fumar le produjo ansiedad y que en su caso lo canalizó a través de la comida. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias al entrenamiento y la alimentación ha conseguido quitarse los 20 kilos que ganó, aunque no ha sido fácil, especialmente por las críticas. “Hay etapas en las que uno se tiene que dejar perdonar y relajar y otras en las que tienes la motivación para encontrar tu mejor versión. Así de simple. Pero las críticas no ayudan”, explica el cantante.

Una dieta "super estricta"

Bustamante explica en la entrevista mencionada que siempre se levanta antes de las 6 de la mañana y hace una caminata de una hora en ayunas, que cree que “es lo que más grasa me elimina” acompañado de un posterior entrenamiento. Eso sí, todo de la mano de “una dieta super estricta. He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día”.

Además, el cántabro reconoce que cuando tiene un objetivo, que en este caso es bajar el 9% de grasa que tiene hasta un 7%, “no tengo ni un día trampa”, siguiendo siempre la alimentación que se ha marcado con la ayuda de un nutricionista.

Su buena mano en la cocina

En todo caso, David Bustamante es un gran amante de la cocina y le gusta cocinar, siendo las costillas a baja temperatura el que considera su plato estrella. El cantante las hace “con una base de chiles coreanos y muchos ingredientes. Me gusta mucho la comida que no como ahora, con salsas”.

A pesar de que ahora mismo no come esos platos que tanto le gustan, cuando cocina Bustamante lo hace “muy sabroso, con cítricos, el picante, jengibre… La cocina de México y asiática me encanta”.