El whisky cristalino inspirado en Charles Leclerc y su cóctel favorito

Daniel Brito 19 OCT 2025 - 16:00h.

Este whisky ha pasado por un proceso de destilado pionero que le quita todo el color para hacer uno totalmente cristalino

El bar donde sus sofisticados cócteles salen de grifos: "Somos el primero de España sin botellas"

Compartir







Cuando pensamos en whisky se nos viene a la mente una bebida elegante, con un olor característico, de color marrón oscuro y, probablemente, que se bebe en momentos muy determinados: de relax, de cierre de negocios, de fin de cena especial... Sin embargo, ese color oscuro no siempre tiene que ser el que representa al whisky. ¿Te imaginas uno totalmente cristalino? Eso es lo que ha hecho Chivas Regal con el tono dorado de su whisky escocés, convirtiéndolo en uno cristalino inspirado en el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc.

La marca ha presentado su Chivas Regal Crystalgold, “una innovación revolucionaria que marca un antes y un después, inspirada en la mentalidad visionaria de nuestro embajador mundial de marca, Charles Leclerc”.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer un frozen margarita, la versión más refrescante del cóctel para este verano

Un proceso de filtrado para eliminar el color

Este espirituoso refleja la visión compartida entre marca y embajador por “la pasión por innovar, romper barreras y redefinir las reglas de cada movimiento. En mundos cargados de herencia y tradición, buscamos elevarnos aún más alto y avanzar siempre varios pasos por delante gracias a nuestra ambición de triunfar. Al igual que Chivas Regal Crystalgold aporta una nueva perspectiva a la tradición, Leclerc ofrece una mirada moderna y afilada a un universo marcado por el legado y la precisión”.

Creado por el maestro mezclador Sandy Hyslop, la bebida ha envejecido en barricas de roble, otorgándole notas de manzana, vainilla, cítricos y especias suaves antes del filtrado que elimina su color. Crystalgold es un escocés que ofrece un sabor suave que parte de una mezcla única tras un proceso de filtrado pionero que logra esa claridad cristalina tan poco común en los whiskies y un sabor suave a la vez que intenso.

Así se hace el cóctel de Leclerc

Más allá de la bebida, la marca y Charles Leclerc han creado su propio cóctel con Crystalgold, el ‘Leclerc Spritz’, “una mezcla fresca de cítricos, flor de sauco y menta” que se realza con champagne y el Chivas Regal Crystalgold. ¿Cómo hacerlo? Estos son los ingredientes:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias