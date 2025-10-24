La dieta que llevó a Serena Williams a ser la mejor tenista del mundo

Daniel Brito 24 OCT 2025 - 16:03h.

Serena Williams es una de las galadornadas en los Premios Princesa de Asturias 2025 por su carrera en el mundo del tenis

Oviedo hoy tiene a unos protagonistas claros: los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025, entre ellos, Serena Williams en Deportes. La estadounidense lleva días en Asturias para recoger el premio tras haber sido la mejor tenista del mundo e incluso a la que muchos consideran la mejor de la historia y que es muy complicado superar. En su palmarés tiene 73 títulos individuales, 23 dobles, 4 medallas olímpicas o 39 Grand Slam, entre otros muchos. Una de las grandes deportistas de la historia que trabajó su alimentación para llegar a lo más alto.

Williams y su hermana Venus comenzaron a jugar al tenis bajo las directrices de su padre, que se convirtió en su entrenador. A lo largo de su carrera, la deportista nunca se libró de los comentarios sobre su físico y en los últimos meses ha levantado polémica por protagonizar un vídeo promocional en el que aparece un fármaco con el que explica que ha adelgazado 14 kilos, las inyecciones GLP-1.

Más allá eso, durante su carrera deportiva hasta su retirada de la pista en 2022, Serena Williams trabajó su alimentación para dar lo mejor de sí en cada uno de sus partidos que la llevaron a convertirse en la mejor tenista de la historia. “Mi filosofía es comer para vivir. No vivir para comer”, contaba a Women’s Health un año antes de su retirada.

Así era su alimentación

“Quiero tener un estilo de vida saludable y, ya sabes, estoy comiendo un montón de verduras y alimentos de origen vegetal últimamente, solo cosas saludables”, explicaba entonces mientras reconocía que la comida es algo que todos necesitamos para vivir y que le costaba resistirse a determinadas cosas porque “me encanta picar”, aunque sus objetivos deportivos siempre estaban por delante.

Su dieta para rendir bien en la pista de tenis se basaba en alimentos vegetales, pese a que el desayuno, la que todos conocemos como la comida más importante del día, se lo solía saltar porque prefería tener hambre para hacer su primera comida del día. Respecto al mediodía, siempre intentaba incluir en su plato una parte de verduras y otra de proteínas, pero lo que nunca ha habido en su plato es la carne de vaca y el aguacate, ya que no le gustan.

En cuanto a la cena, siempre ha intentado hacer platos que le gusten y le apetezcan tanto a ella como a su familia, probando muchas veces recetas que se encuentra en las redes sociales. Y es que la extenista también ha señalado que cocinar le encanta a pesar de no tener siempre el tiempo suficiente para hacerlo, aunque “es algo que me relaja”.

Qué comía antes de los partidos

Cuando le tocaba entrenar o competir su alimentación sí que cambiaba, ya que para tener la fuerza y energía suficiente solía comer la noche anterior arroz o pasta. “Solo comía pasta cuando jugaba o entrenaba. Siento que he tenido que comerla tanto en mi carrera que ya no quiero volver a verla”, contaba sobre la pasta. "Normalmente me gusta tomar muchas verduras antes de jugar y luego fruta, y un poco de carbohidratos y algún tipo de proteína. Intento incorporar todos los grupos de alimento en un solo plato", sostenía antes de su retirada.