Por qué se recomienda echar sal al café, según los expertos

Daniel Brito 01 NOV 2025 - 13:00h.

Especialistas como el gurú del café James Hoffmann recomiendan añadir un poco de sal al café para potenciar su sabor

¿Es más saludable echarse edulcorante o azúcar al café?

Compartir







Formas de tomar café hay todas las que te puedes imaginar. Está el que le da igual cuál le pongan, el que lo toma solo, el que lo prefiere con leche caliente y el que opta por la fría, el que se decanta por el de especialidad, los que se lo hacen de cápsula, los que le echan o no azúcar… e incluso quien le añade sal. Sí, y no es nada que sea para echarse las manos a la cabeza, pues aunque parece raro, hasta los grandes expertos en café lo aconsejan.

Un de ellos es el popular gurú y especialista del café James Hoffmann, quien hace unos años explicó como echar un poco de sal al café consigue potenciar su sabor, retirando de nuestra vida el azúcar, si es que se lo echabas a tu café. “La salinidad puede amplificar la dulzura y también puede mitigar o reducir el amargor”, señala el experto en café sobre el poder de la sal, que es uno de los cinco sabores básicos que las papilas gustativas pueden detectar con el amargo, el dulce, el ácido y el umami.

PUEDE INTERESARTE Solo para muy cafeteros: cinco lugares de España donde tomar un café excelente

Tal y como Hoffmann explica, un buen café siempre debe tener un punto de amargor. “El amargo es muy agradable cuando está equilibrado correctamente con dulzura y algo de acidez”, cuenta, y ese poco de sal en el café puede hacer que este sea más apetecible.

¿Cuánta sal?

En todo caso, Hoffmann subraya que la cantidad de sal varía dependiendo de la persona, así que hay que encontrar el punto exacto que añadir al café mientras se experimenta hasta encontrar el equilibro de cada paladar. En el vídeo del experto este hace una prueba con café sobre extraído al que le añade 0’1 gramos de sal que diluye en 200 mililitros de café, con un resultado que, para su gusto, es demasiado salado.

PUEDE INTERESARTE Esta es la razón por la que debes dejar la tapa abierta al hacer el café en la cafetera italiana

De esta manera, prueba a hacerlo con café instantáneo, aunque sea un café de menor calidad, al que le añade 0’6 gramos de sal que diluye en esa taza de café. Al probarlo, el resultado es que se ha reducido la percepción del amargor en boca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Qué café sí y cuál no

Por tanto, James Hoffmann llega a la conclusión de que añadir un poco de sal a un café de menos calidad puede ser una forma bastante efectiva para lograr suavizar el amargor de su sabor y así hacerlo más agradable al tomarlo. No obstante, cuando se trata de un café más calidad o de especialidad, no es un truco que sirva demasiado porque el sabor del café ya de por sí está más equilibrado.

En definitiva, si quieres empezar a probar a añadir la sal al café, lo ideal es que empieces por pequeñas cantidades y, a partir de ahí, ir ajustando la cantidad a tus preferencias hasta encontrar el punto perfecto en tu paladar.