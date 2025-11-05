Las mejores frutas y verduras de temporada en noviembre para llenar tu despensa

Daniel Brito 05 NOV 2025 - 08:30h.

Como cada mes, te traemos una selección de algunas de las frutas y verduras de temporada que encontrarás en noviembre

Las frutas y verduras de temporada en octubre para empezar con fuerza el otoño

Cada momento del año tiene sus productos de temporada y en noviembre podemos seguir llenando nuestros fruteros y neveras con las mejores frutas y verduras de temporada en este mes. Saber cuáles comprar en tu visita al mercado te permitirá cocinar con productos de temporada que están en su máximo esplendor y nos ayudan a mantener un sistema inmune fortalecido.

Como cada inicio de mes, te traemos cinco frutas y verduras de temporada de noviembre para incluirlas en tu dieta y así poder comer con más sabor y ayudando al bolsillo, ya que al tener más producción las encontrarás más baratas en el supermercado.

Manzana

En noviembre las manzanas suelen estar de plena temporada en pleno otoño. Son muchas las variedades que suelen estarlo en esta época del año, como las Fuji o las Pink Lady. En general las manzanas cuentan con una gran concentración de antioxidantes en su piel, por lo que si se toma con ella hay que lavarla bien. Además, es una fruta que mejora la digestión, tiene diferentes vitaminas y minerales, y también es rica en fibra, por no hablar de que es muy versátil en la cocina más allá de comerla sola.

Aguacate

Todo depende de la variedad, pero en España el aguacate suele estar de temporada a partir de octubre, así que ahora mismo está en su mejor momento para comprarlo. El aguacate tiene grandes beneficios para la salud, ya que una de sus principales propiedades es que es rico en grasas saludables, fibra y diferentes tipos de vitaminas y minerales. De esta manera, el aguacate permite fortalecer el sistema inmune e incluso es beneficioso para la salud cardiovascular, entre otros.

Acelgas

La acelga está ahora en plena temporada y es muy sencillo conseguirlas y que estén llenas de sabor. Se trata de una de las frutas más nutritivas porque está repleta de vitaminas del grupo B, A, C, E y K, además de tener diferentes minerales, como el potasio y el magnesio. Uno de sus puntos positivos es que es baja en calorías, pero tiene mucha fibra, por lo que es perfecto para la pérdida de peso y también para problemas digestivos.

Alcachofa

La alcachofa es una de las verduras más utilizadas durante el otoño en España por su versatilidad en los usos que se le puede dar en la cocina. La alcachofa es una de las grandes joyas gastronómicas de nuestro país, ya que tiene grandes beneficios gracias a la gran presencia que tiene de fibra o antioxidantes. Esto hace que sea un gran desintoxicante para nuestro organismo e incluso para mejorar la digestión.

Espinacas

El otoño también es la mejor temporada para consumir espinacas por los beneficios que aporta al organismo en esta época en la que es más fácil coger cualquier resfriado. Las espinacas son un gran antioxidante que ayuda a reducir la inflamación, además de aportar muchas vitaminas y minerales que, entre otras cosas, permiten la prevención de la anemia, mejoran la salud ocular y ayuda a tener una mejor digestión.