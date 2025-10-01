Daniel Brito 01 OCT 2025 - 08:30h.

Una selección de algunas de las frutas y verduras de temporada que encontrarás a partir de octubre en mercados y fruterías

Con el adiós oficial al verano hace unos días con la entrada del otoño, nuestra despensa comienza, ahora sí, a cambiar para adaptarnos a la alimentación de un clima más frío e inestable con los productos de temporada, que con el aterrizaje de octubre empezamos a ver muchos nuevos, como frutas y verduras que van a ser nuestros aliados en esta temporada para mantener un sistema inmune fuerte.

Como cada inicio de mes, te traemos algunas de las frutas y verduras de temporada para incluir en tu cocina y comer no solo con el mejor sabor, sino que también ahorrando comprando frutas y hortalizas de temporada que inician su pico de producción y, por tanto, estarán más baratas.

Caquis

El caqui es una de las frutas más representativas del otoño que, en un vistazo rápido, nos puede recordar a un tomate por su forma y su tono anaranjado o rojizo. En octubre da comienzo su temporada, que se extiende durante varios meses hasta más o menos diciembre. Se trata de una fruta rica en agua y que tiene un aporte mayor en azúcar que otras, aunque también contiene una cantidad generosa de vitamina C y carotenos.

Chirimoyas

Originaria de algunas regiones de Sudamérica, en octubre la empezamos a ver en muchos mercados y llama la atención por su aspecto, con una piel de color verde y suave que se asemeja a las escamas de un reptil. Sin embargo, por dentro la chirimoya tiene un tono blanquecino que contrasta con las semillas negras que hay en su interior. De sabor dulce, tiene más azúcar que otras frutas, por lo que su aporte calórico es mayor, además de contener cantidades interesantes de fibra, potasio y diferentes vitaminas.

Mandarinas

Las mandarinas son una de las frutas más populares del otoño y del invierno, pudiendo encontrarlas fácilmente y con un sabor riquísimo especialmente a partir de octubre. Su aporte principal es el de vitamina C, ayudándonos a mantener fuerte el sistema inmune durante los meses más fríos del año, además de aportar otras sustancias como potasio y calcio, fibra y diferentes antioxidantes.

Acelgas

El inicio del otoño también nos trae verduras como las acelgas, que encontraremos en el mercado hasta abril en su mejor momento de producción y que pueden ser perfectas para cremas, potajes o purés. Esta verdura de hoja verde es recomendada principalmente por su bajo contenido calórico, aunque es rica en fibra y en diferentes vitaminas del grupo A, B, C, E y K, además de minerales como el calcio, potasio o hierro, y ácidos grasos como el omega 3.

Endibias

Las endibias (que la Real Academia Española también acepta como endivias) son de lo más populares en otoño y con su forma de cogollo las podemos incluir más fácilmente de lo que creemos en la cocina, por ejemplo, en ensaladas o acompañada de otros alimentos con los que disfrutar de su toque crujiente. Lo cierto es que su principal contenido es agua, por lo que cuenta con pocas calorías, aunque tiene cantidades generosas de fibra, potasio o fósforo, y también de folatos o vitamina A.